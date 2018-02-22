Hollanda parlamentosu 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etti

Meclis, hükümetten "nitelikli soykırımı kabul etmesi" talebinde bulunmadı. Hollanda hükümeti, soykırım yerine, "soykırım meselesi" demeye devam edecek.

Kaag'a göre, anma törenlerine bakan düzeyinde katılım, "1915'deki korkunç olaylar" için bir saygı göstergesi. Hollandalı bakan bunu, parlamento üyelerinin Hollanda'nın karıştığı bir köleliği anma toplantısına katılmasına benzetti.

Ancak Dışişleri Bakanı Kaag, bu kararın hükümetin "Ermeni soykırımını" tanıdığı anlamına gelmediğine işaret etti.

CU Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan "Ermeni soykırımının tanınması" önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.

Hollanda parlamentosu, koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan, "1915'de Anadolu'da Ermeniler'e yönelik katliamların soykırım olarak tanınması" önerisini kabul etti.

'Büyük bir katliam'

Dışişleri Bakanı Kaag, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde "Ermeni soykırımı yapıldığına ilişkin herhangi bir karar alınmadığına" dikkati çekerek, uluslararası mahkemeler tarafından alınmış bağlayıcı bir karar da bulunmadığını vurguladı.

Bu nedenle Hollanda hükümetinin temkinli davrandığını belirten Kaag, 1915'te yaşananları, "büyük bir katliam" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Meclis oturumu sırasında söz alan hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi Miilletvekili Sjoerd Sjordsma, "soykırımı" tanımanın Türkiye ve Ermenistan'ı uzlaştırmaya yönelik ilk adım olduğunu savundu.

Sjoerdsma, "Geçmişteki acıları ortadan kaldırmazsak, Türkiye ile Ermenistan arasında arzulanan uzlaşmayı asla sağlayamayız. İki ülke arasındaki çatışma asla bitmez" dedi.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Milletvekili Raymond de Roon ise, meclisin 'soykırımı tanıma kararını' Ermeniler'e yönelik 'emzik' olarak değerlendirdi.

Hollanda hükümetini ikiyüzlülükle suçlayan aşırı sağcı milletvekili, "Hem anma törenlerine bakan gönder hem de soykırımı tanıma. Bu dar görüşlü ve ikiyüzlü bir karar" dedi.

DENK lideri Tunahan Kuzu, meclisin aldığı kararın "tek yönlü bir karar" olduğunu söyledi. Kuzu, o dönemde Anadolu'da bir iç savaş yaşandığını ve çok sayıda Türk'ün de Ermeniler tarafından katledildiğini belrterek, Hollandalı milletvekillerinin, 'tarihçilerin koltuğuna oturmaması gerektiğini' söyledi.

DENK Milletvekili Selçuk Öztürk ile bir grup Türk izleyici de, konuşmalara müdahale ettikleri gerekçesiyle güvenlik görevlileri yarafından, izleyici locasından dışarı çıkarıldı.