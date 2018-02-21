Oylama, hâli hazırda gergin olan Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltebilir.Hollanda'da koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Birlik (CU) partisi tarafından parlamentonun alt kanadına (Tweede Kamer) sunulan iki önerge, Perşembe günü milletvekilleri tarafından oylanacak.

AFP'ye konuşan Hristiyan Birlik partili milletvekili Joel Voordewind'in verdiği bilgiye göre, önergelerden ilki, parlamentonun "Ermeni soykırımından bahsederken hiçbir belirsizliğe yer bırakmamasını" teklif ediyor.

Diğer önerge ise hükümetin "ilki önümüzdeki 24 Nisan olmak üzere, her yıl beş yılda bir Erivan'daki Ermeni soykırımını anma etkinliklerine temsilci göndermesini" talep ediyor.

Hollandalı vekil Voordewind, önergelere koalisyonu oluşturan dört partinin de destek verdiğini belirtti.

Hollanda basınında geçen hafta yayımlanan ve Türk medyasında da yer verilen haberlerde, söz konusu önergelerin Hollanda parlamentosunun alt kanadı Tweede Kamer'de onaylandığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra bu haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.