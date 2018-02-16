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Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 17:29 | Son Güncelleme

Geçen hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda'da parlamento, sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.

Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç parti de destek verdi.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki anma için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

Ülke, 2015 yılında Erivan'da düzenlenen 100. yıl anmasında sadece büyükelçi düzeyinde temsil edilmişti.

Hollanda'da, uluslararası düzeyde oldukça hassas olarak tanımlanan 1915 olaylarını nasıl tanımlanması gerektiği uzun süredir tartışma konusu.

2004'TE DOLAYLI OLARAK SÖZ ETMİŞLERDİ

Hollanda parlamentosu, 2004 yılında yine CU'nun önerisiyle dolaylı bir şekilde 'soykırımdan' söz etmişti. CU tarafından verilen Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin sözde 'Ermeni soykırımı'nın tanınma şartına bağlı olmasına ilişkin önerisi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Hollanda ve Türkiye arasındaki tansiyon, geçen yıl referandum öncesi yaşananlar nedeniyle yükselmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptali ve Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

Lahey Büyükelçisi'ni geri çağıran Türkiye, istişare için ülkesine giden Hollanda Büyükelçisi'nin Ankara'ya dönmesine de izin vermemişti.

İlişkilerin normale dönmesi amacıyla başlatılan üst düzey temaslarda Türkiye muhatabından özür bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Sözde Soykırım Ermeni

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yahu bunları kale alan kaldımı... boş kuru gürültü :)
SIKINTI YOK BİZDE ONLARA DAVA AÇALIM MÜSLÜMANLARI KATLETTİKLERİ İÇİN
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