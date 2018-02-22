Ancak Hollanda hükümeti parlamentoyla aynı yolu izlemeyeceğini duyurdu.Hollanda'da 1915 olaylarının soykırım olarak tanıyan bir önerge, parlamentonun alt kanadı Tweede Kamer'de yapılan oylamayla kabul edildi. Tüm büyük partilerin desteğini alan önerge, 3'e karşı 142 oyla parlamentonun alt kanadından geçti.

Kabul edilen önerge, Hollanda parlamentosunun "Ermeni soykırımından bahsederken hiçbir belirsizliğe yer bırakmamasını" teklif ediyordu.

Söz konusu önergeyle ilgili açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin "Ermeni soykırımı sorununu" tartışmaya devam edeceğini ve bu konudaki "itidalli tutumunu sürdüreceğini" belirtti. Hollandalı bakan, "Kabine, bu konuda Tweede Kamer'in yolunu izlemeyecek" dedi.

24 Nisan'a resmi temsilci

Hollandalı milletvekilleri ayrıca "hükümetin ilki önümüzdeki 24 Nisan olmak üzere, her yıl beş yılda bir Erivan'daki Ermeni soykırımını anma etkinliklerine temsilci göndermesini" öngören önergeyi de kabul etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, kabul edilen önerge uyarınca 24 Nisan'da Erivan'daki törene resmi bir temsilci göndereceklerini ancak bunun hükümetin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdığı anlamına gelmediğini söyledi.