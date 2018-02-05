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Hollanda-Türkiye İlişkileri 406. Yılında Kopuş Sürecinde

05.02.2018 22:22 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklama ile Türkiye’deki temsilcilik düzeyini maslahatgüzar seviyesine indirme kararı alındığı resmileşti

Hollanda-Türkiye İlişkileri 406. Yılında Kopuş Sürecinde

AKP’li bakanlarca anayasa değişikliği referandumunda “Evet” oyu lehine planlanan propaganda ziyaretlerine izin verilmemesi üzerine 2016 yılı Mart ayında yaşanan kriz nedeniyle 406 yıllık geçmişe sahip Hollanda

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