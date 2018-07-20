Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ilişkilerin karşılıklı olarak restore edildiğini açıkladı.

Blok'un parlamentoya verdiği bilgiye göre, iki ülke yakın zamanda karşılıklı olarak başkentlere yeniden büyükelçi atayacak.

Türkiye'nin Lahey, Hollanda'nın da Ankara Büyükelçisi'nin kısa süre içinde göreve başlamaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Blok, Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından Hollanda Büyükelçisi'nin kısa sürede Ankara'ya gönderilebileceğini vurguladı.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile yaptığı telefon görüşmesinde 'ilişkileri normalleştirme' kararı aldıkları duyuruldu.

Bakanların Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaştığı da belirtildi.

NATO ZİRVESİNDE GELİŞME

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazıl açıklamada, iki bakanın 11 Temmuz'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ve ilişkilerin bozulmasına neden olan olayları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada "Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır." denildi.