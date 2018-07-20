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Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

20.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Türk hükümeti üyelerine referandum kampanyası yapma izni verilmemesi nedeniyle krize dönüşen Türkiye- Hollanda ilişkileri yeniden yumuşuyor. Peki ikili ilişkilerde nereden nereye gelindi?

Hollanda-Türkiye ilişkileri normalleşiyor: Gerilim nasıl başlamıştı?

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ilişkilerin karşılıklı olarak restore edildiğini açıkladı.

Blok'un parlamentoya verdiği bilgiye göre, iki ülke yakın zamanda karşılıklı olarak başkentlere yeniden büyükelçi atayacak.

Türkiye'nin Lahey, Hollanda'nın da Ankara Büyükelçisi'nin kısa süre içinde göreve başlamaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Blok, Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından Hollanda Büyükelçisi'nin kısa sürede Ankara'ya gönderilebileceğini vurguladı.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile yaptığı telefon görüşmesinde 'ilişkileri normalleştirme' kararı aldıkları duyuruldu.

Bakanların Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaştığı da belirtildi.

NATO ZİRVESİNDE GELİŞME

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazıl açıklamada, iki bakanın 11 Temmuz'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiği ve ilişkilerin bozulmasına neden olan olayları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada "Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır." denildi.

Bunun sonucunda Hollanda Dışişleri Bakanı'nın Türkiye Dışişleri Bakanı'na bir mektup gönderdiği ve Türk Dışişleri Bakanı'nın da Hollanda Dışişleri Bakanı'nı telefonla aradığı belirtildi.

RESMİ ZİYARET

Bakanların ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı'nın önümüzdeki aylarda Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması konusunda anlaştıkları da açıklandı.

ki ülke arasındaki kriz Mart 2017'de Hollanda hükümetinin, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklaması ve dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanmıştı.

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu öncesi propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümeti üyelerine Hollanda tarafından izin verilmemişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 11 Mart 2017'de Almanya'dan karayoluyla geldiği Rotterdam'da Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmesi engellenmişti.

'İSTENMEYEN KİŞİ'

Bakan Kaya'nın "istenmeyen kişi" ilan edilerek zorla sınır dışına çıkarılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'yı "Nazi artığı ve faşist" diye suçlamıştı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz meydana geldi. Her iki ülke de büyükelçilerini istişare için geri çağırdı.

Ancak Ankara, "özür dilenmediği sürece" Hollanda Büyükelçisi' Cornelis Van Rij'ın Ankara'ya dönüşüne izin vermedi.

Hollanda özür dilemeyi reddederek Şubat ayında Ankara Büyükelçisi'ni geri çektiğini açıkladı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan da, krizin ardından Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı görevine getirildi.

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