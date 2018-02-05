HABER

Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

05.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıklayan Hollanda, Türkiye'den yeni büyükelçi kabul etmeyeceğini bildirdi.

Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı. Bakanlık, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Hollanda ile kriz, geçen yıl Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yasak kararına rağmen Hollanda'ya giriş yapması ile patlak vermişti. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında yaşanan krizin giderilmesi için yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığı ve görüşmelere ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Hollanda Büyükelçisinin 2017 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de bulunmadığı kaydedilerek Hollanda'da yeni bir Türk Büyükelçinin göreve başlamasına da izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, "ikili ilişkilerin ne şekilde normalleştirilebileceği konusunda görüşmelerde sonuca ulaşılamadığını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk hükümeti temsilcileri Avrupa ülkelerinde referandum etkinliklerine katılmak istemiş, ancak anayasa değişikliklerinin tartışmalı bulunması nedeniyle Türk siyasetçilerin bu etkinliklere katılması engellenmişti.

Bakan Kaya'nın Hollanda'nın kendisine seyahat yasağı koymasına rağmen korumalar eşliğinde Rotterdam kentine gitmesi üzerine Hollanda polisi ile Kaya'nın korumaları arasında arbede yaşanmış, Rotterdam Konsolosluğu önündeki Türk göstericilere de polis sert müdahalede bulunmuştu. Olayların ardından Bakan Kaya "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

Reuters,AP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia

New York Times'tan Türkiye ile ilgili kritik iddia

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Seren Serengil bir anda stüdyoyu terk edince...

Seren Serengil bir anda stüdyoyu terk edince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

Londra’da Brexit Görüşmelerinde Net Mesajlar

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Gerginliği

BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye Gerginliği

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

Koalisyon görüşmeleri bir gün daha uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.