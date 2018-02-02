Hollanda: Üç yaşındaki çocuk annesinin cesediyle bir hafta yaşadı

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde annesinin cesediyle bir hafta birlikte yaşayan bir kız çocuğu bulundu. Evin köpeği ile birlikte bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız çocuğu, koruyucu aile yanına verildi.

Sağlık ve bakım kuruluşlarının kalp hastası olan annenin durumunu bilmelerine rağmen zamanında müdahale etmedikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kalp hastası olan 41 yaşındaki annenin, doğal yolla öldüğü belirtildi. Bölgesel yayın yapan Rijmond TV'ye göre, Rotterdam'ın batısında bir apartmanda meydana gelen olayda, üç yaşındaki çocuk annesinin cesedi ile bir hafta aynı ortamda yaşadı.

Çocuğun yemek ararken musluğu açık bırakması üzerine evi su bastı. Su sızıntısı üzerine kapıyı çalan alt komşuları, içeriden ses gelmeyince polisi aradı.

Geçen hafta olay yerine gelen polis, evde annenin cesedi ile üç yaşındaki kız çocuğu ve bir köpek buldu.

Gençlik ve bakımdan sorumlu belediye başkan yardımcısı Sven de Langen, olayı "oldukça trajik" diye değerlendirdi. De Langen, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir koruyucu aile yanına verildiğini açıkladı.