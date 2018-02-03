HABER

Hollanda: Üç yaşındaki çocuk annesinin cesediyle bir hafta yaşadı

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 13:11 | Son Güncelleme

Rotterdam kentinde annesinin cesediyle bir hafta birlikte yaşayan bir kız çocuğu bulundu. Evin köpeği ile birlikte bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız çocuğu, koruyucu aile yanına verildi.

Hollanda: Üç yaşındaki çocuk annesinin cesediyle bir hafta yaşadı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde annesinin cesediyle bir hafta birlikte yaşayan bir kız çocuğu bulundu. Evin köpeği ile birlikte bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız çocuğu, koruyucu aile yanına verildi.

Sağlık ve bakım kuruluşlarının kalp hastası olan annenin durumunu bilmelerine rağmen zamanında müdahale etmedikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kalp hastası olan 41 yaşındaki annenin, doğal yolla öldüğü belirtildi. Bölgesel yayın yapan Rijmond TV'ye göre, Rotterdam'ın batısında bir apartmanda meydana gelen olayda, üç yaşındaki çocuk annesinin cesedi ile bir hafta aynı ortamda yaşadı.

Çocuğun yemek ararken musluğu açık bırakması üzerine evi su bastı. Su sızıntısı üzerine kapıyı çalan alt komşuları, içeriden ses gelmeyince polisi aradı.

Geçen hafta olay yerine gelen polis, evde annenin cesedi ile üç yaşındaki kız çocuğu ve bir köpek buldu.

Gençlik ve bakımdan sorumlu belediye başkan yardımcısı Sven de Langen, olayı "oldukça trajik" diye değerlendirdi. De Langen, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir koruyucu aile yanına verildiğini açıkladı.

Anne ve çocuğun durumunun sağlık ve bakım kuruluşları tarafından bilindiği belirtildi. Sağlık ve Gençlik Müfettişliği, durumlarının bilinmesine rağmen bir hafta boyunca anne ve çocuğunun kontrol edilmemesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Ölen kadının ailesi, sağlık ve bakım kuruluşlarını suçladı. Ablasının yardım çağrısında bulunduğunu ve kalp hastası olduğunun bilindiğini belirten kız kardeşi, "Takip ediyoruz dediler. Ablamın öldüğü bir hafta nasıl fakedilmez?" dedi.

Çocuk Koruma Kurumu'nun, hasta kadın ve çocuğu ile en son 2016 yılında iletişime geçtiği açıklandı. Soruşturma nedeniyle ilgili kurumlar tarafından kapsamlı açıklama yapılmadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda polis

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kuzey Kutbu'nda hayata yeniden başlamak

Kuzey Kutbu'nda hayata yeniden başlamak

Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.