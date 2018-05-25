Hollanda ve Avustralya: MH17 faciasından Rusya sorumlu

Hollanda ve Avustralya, Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının 2014 yılında Ukrayna hava sahasından geçerken bir füze ile düşürüldüğü olaydan Rusya'yı kısmi olarak sorumlu tuttuklarını açıkladı. 298 kişinin hayatını kaybettiği olayda hayatını kaybeden yolculardan 193'ü Hollanda, 28'i ise Avustralya vatandaşıydı.

Her iki ülkenin dışişleri bakanları ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, faciaya neden olan Buk tipi füze ile Rus ordusu arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ileri sürdü.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rusya'dan yasal sorumluluğunu kabul etmesini, hakikatin belirlenmesi ve MH17 kurbanları adına adaletin sağlanması için de işbirliği yapmasını talep etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen basın toplantısında Blok, Moskova'dan daha kayda değer bir işbirliği örneği göstermesini isterken, bunun olmaması hâlinde meseleyi uluslararası bir mahkemeye taşıyabileceklerinin sinyalini verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da uluslararası topluma, kendilerine destek olma çağrısında bulundu. Son bulguların uluslararası güvenliğe bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Bishop, "Eğer bir savaş bölgesinden geçen ve sivilleri taşıyan bir uçak, bölgeye konuşlandırılmış silahlarla düşürülebiliyorsa, uluslararası güvenlik tehdit altında demektir. Tüm ülkeleri Rusya Federasyonu'nun bu davranışının kabul edilemez olduğunu söylemeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.