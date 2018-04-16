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Hollanda'da 4 kişi Rotterdam Başkonsolosluğu'na saldırı iddiasıyla gözaltında

16.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Hollanda polisi, istihbarat servisinin yaptığı telefon dinlemelerinde Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na saldırı planlandığı tespiti üzerine harekete geçti. Hollanda ve Belçika'da düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da 4 kişi Rotterdam Başkonsolosluğu'na saldırı iddiasıyla gözaltında

Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü Belçika sınırındaki Oudenbosch ve Rozendaal kentleri ile Belçika'nın Anvers kentinde, Fas kökenli dört Hollanda vatandaşına yönelik operasyon düzenlendi.

Anvers'te gözaltına alınan 39 yaşındaki şüpheli, Hollanda'ya iade edildi.

Şüphelilerin, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı planı, Hollanda İstihbarat Servisi'nin (AIVD) yaptığı telefon dinlemeleri sırasında ortaya çıkarıldı.

AIVD'nin Rotterdam'daki evinde Kalaşnikof ve cephane bulunduğu gerekçesiyle dört yıl hapis cezasına çarptırılan Fas kökenli bir kişiyi dinlenmesi sırasında, bu kişilerin Türk temsilciliğine yönelik saldırıdan söz ettikleri belirlendi.

Polis, Oudenbosch kentinde yaşayan 26 - 29 yaşlarındaki iki kardeş ile Rozendaal'da yaşayan 37 yaşındaki kişinin evine baskın yaptı. Rozendaal'daki zanlının evinde Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kurulan bir uyuşturucu serası bulundu.

Şüpheliler, "terör amaçlı eğitim, sosyal medya aracılığıyla terör ve şiddeti yayma" suçlamasıyla bu hafta hakim karşısına çıkacak.

'IŞİD'e ait propaganda iddialarını meraktan izledim'

Rotterdam'daki evinde 2017 yılında Kalaşnikof ve cephane bulunan Jaouad A., "Birçok Türkün inançlı insanlardan oluştuğu" gerekçesiyle, Rotterdam'daki başkonsolosluk binasına saldırı iddiasını reddetmişti.

Şüpheli, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait propaganda videolarını meraktan izlediğini savunmuştu.

Savcılık, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istediği Jaouad A.'ya verilen 4 yıllık cezayı az bularak temyiz başvurusu yaptı.

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