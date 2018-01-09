Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

Wilders tarafından cami önünde basına tanıtılan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Rotterdam liste başı adayı Geza Hegedüs, ırkçı söylemleri nedeniyle adaylıktan azledilmişti.

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ülkedeki camiler en önemli propaganda malzemesi haline geldi.

Geert Wilders'in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, Hollanda'daki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

PVV'nin Utrecht'teki aday listesinin başında olan Henk van Deun daha sonra Twitter üzerinden özür diledi.

Henk van Deun camilerin "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istedi.

DENK ADAYI: ULU CAMİİ**, UTRECHT'İN SEMBOLÜ OLMALI**

Cami tartışması, Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi'nin Utrecht'te liste başı adayı olan Mahmut Sungur'un önerisi ile başladı. Mahmut Sungur, Utrecht'teki Dom Katedrali gibi, Ulu Camii'nin de kentin sembolü olması gerektiğini söyledi.

Henk van Deun ise bir radyo programında bu öneriye tepki gösterdi, "Kentin simgesi olması yerine Ulu Cami'nin yakılıp yıkılmasını tercih ederim" dedi. Radyo spikeri tarafından, "tuhaf söylemi" nedeniyle uyarılan aşırı sağcı aday programda sözlerini geri almadı.