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Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

26.02.2018 22:21 | Son Güncelleme

Hollanda'da 18 yaşında olduğu açıklanan iki kişi, bisikletiyle evine giden 14 yaşındaki bir kız çocuğunun yolunu kesti. Saldırganlar, kızdan başörtüsünü çıkarmasını istediler, bu istek talep edilmeyince kızı tartakladılar.

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Hollanda'nın kuzeyindeki Emmeloord kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, başörtüsünü çıkarmak istemediği gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradı.

Hafif bir beyin sarsıntısı geçiren ve vücudunda morluklar kız çocuğu tedavi altına alındı. Polis, 18 yaşlarında olduğu belirtilen iki saldırganı arıyor.

Flevoland eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, geçen Çarşamba günü iki kişi, bisikletiyle okuldan dönen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunun yolunu kesti.

Kız çocuğundan başörtüsünü çıkarmasını istediler. 18 yaşlarında olduğu belirtilen iki saldırgan, kız çocuğunun "hayır" diyerek yolunda devam etmesi üzerine, koşarak bisikletten ittiler.

Saldırganlar yere düşen kız çocuğunun kafasına ve beline bir süre tekme attı. Saldırganların ayrılmasından sonra evine giden kız çocuğu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Ardından hastaneye giden 14 yaşındaki kız çocuğunun hafif çaplı beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Federal polis teşkilatı da, internet sitesi üzerinden görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlar sonunda türkiye gibi oluruz diye korkuyor korkmayın sizde bu kadar cahil yok bırakın isteyen örtünsün
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