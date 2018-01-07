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Hollanda'da çocuk pornosu ihbarları 2017'de yüzde 50 arttı

07.01.2018 20:02 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hollanda'da çocuk pornosuna yönelik ihbarlar bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 18 bine yükseldi. Polise göre bu filmleri yapanlar bazen spor öğretmenleri bazen de torunlarına bakan dedeler olabiliyor.

Hollanda'da çocuk pornosu ihbarları 2017'de yüzde 50 arttı

Hollanda'da çocuk pornosu, endişe verici boyutlarda artıyor.

Polis, 2017'de bir önceki yıla göre 6 binden fazla çocuk pornosu şikayeti aldı.

Çocuk pornosu kurbanı 130 çocuk kurtarılarak, koruma altına alındı.

ŞİKAYETLER YÜZDE 50 ARTTI

Hollanda çocuk pornosu ve seks turizmiyle mücadele ekiplerinin raporuna göre, 2016 yılında 12 bin olan çocuk pornosu şikayet başvurusu, geçen yıl 18 bine yükseldi.

Polise göre, bu artışın nedeni internet üzerinde arzın çoğalması ve malzemenin daha tanınır hale gelmesi.

Çocuk pornosu kurbanı 130 çocuğun belirlenmesinin ardından 380 kişi tutuklandı.

Tutuklanan kişilerin büyük bölümü, internette yayınlanan porno filmlerin yapımcısı.

Polise göre, porno filmleri yapan kişilerin profili de ürkütücü. Bu kimi zaman bir spor öğretmeni kimi zaman da, torunlarına uzun süre bakan bir dede olabiliyor.

Hollanda çocuk pornosu ile ilgili bildirimlerin büyük bölümü ABD kaynaklı.

Hollanda polis ekipleri koordinatörü Ben van Mierlo'ya göre çocuk pornosu ile polisin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bu konuda teknoloji şirketlerinin desteği de şart.

Hollanda polisinin önceliği, istismara uğrayan çocukların kurtarılması. Polis, çocuk pornosu ile uğraşanların yakalanması için bilişim şirketleri ile güvenlik ve adalet bakanlığından destek alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda cinsel istismar

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