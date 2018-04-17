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Hollanda'da eşcinsel akbabaların yetiştirdiği yavru İtalya'da doğaya salındı

17.04.2018 06:17 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Artis Kraliyet Hayvanat Bahçesi, eşcinsel bir çift akbabanın büyüttüğü yavru bir akbabayı İtalya'nın Sardinya adasında doğaya saldı. Bu çiftin büyüttüğü yavru, hayvanat bahçesinde son 5 yılda yumurtadan çıktıktan sonra hayatta kalan ilk yavru oldu.

Hollanda'da eşcinsel akbabaların yetiştirdiği yavru İtalya'da doğaya salındı

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Artis Kraliyet Hayvanat Bahçesi, eşcinsel bir çift akbabanın büyüttüğü yavru bir akbabayı İtalya'nın Sardinya adasında doğaya saldı.

Yavru akbaba, uzun süreli bir ilişki yaşayan iki erkek akbaba tarafından yetiştirilmişti.

Kızıl Akbaba türünden olan akbabalar, Sardinya'da doğaya salınmadan önce bir süre adadaki kuş cennetlerinde tutularak ortama alışmaları sağlanıyor.

Avrupa'daki akbabaların sayısının azalması nedeniyle başlatılan koruma programı kapsamında kuşlar hayvanat bahçelerinde yetiştirildikten sonra doğaya salınıyor.

2013'teki bir sayımda Sardinya'da yalnızca 30 çift akbaba kaldığı tespit edilmişti.

Amsterdam'daki hayvanat bahçesi görevlisi Job van Tol, akbabayı yetiştiren çiftin yıllardır çok yakın olduğunu, birlikte yuva kurup cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Tol, bir gün diğer akbabaların ilgilenmediği bir yumurta bulduklarında onu bu çifte vermeye karar verdiklerini anlattı.

Bu yumurtadan çıkan akbaba, son beş yılda hayvanat bahçesindeki yumurtalardan hayatta kalmayı başaran ilk akbaba oldu.

Avrupa'daki akbabaların sayısı, çiftçilerin bu yırtıcı kuşları yok etmek için etrafa zehirli leşler bırakması sonucu 1970'lerden itibaren hızla azalmıştı.

Hayvanlarda eşcinsellik

Yavru yetiştiren eşcinsel hayvanlara sık olmasa da rastlanıyor.

İngiltere, Almanya ve ABD'de hayvanat bahçelerinde erkek penguen çiftlerin buldukları yumurtalara bakarak yavrularını büyüttükleri biliniyor. Ama bu çiftler her zaman eşcinsel kalmıyor, bazıları bir süre sonra dişilerle çiftleşmeye devam ediyor.

Laysan albatrosları ise ömür boyu süren eşcinsel ilişkiler yaşıyor. Bu kuşların gözlendiği Hawaii'deki bir adada, çiftlerin yüzde 31'inin ikisi de dişi olan çiftlerden oluştuğu, bunların yavrulamak için erkeklerle çiftleştikten sonra yavrularını birlikte büyüttüğü tespit edildi.

Fakat uzmanlar, pek çok hayvan türü eşcinsel davranışlarda bulunsa da bunların eşcinsel olduğu anlamına gelmediğini, bu türlere biseksüel demenin daha doğru olacağını söylüyor.

Bazı hayvan türlerinde eşcinsel ilişkiler erkek kıtlığı nedeniyle ortaya çıkabilirken bonobo ve makak gibi kuru burunlu maymun ailesinden türlerde yalnızca cinsel haz için de yaşanıyor.

Doğuştan itibaren sadece eşcinsel davranışlarda bulunan yalnızca iki tür biliniyor: İnsanlar ve evcilleştirilmiş koyunlar.

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