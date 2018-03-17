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Hollanda'da hahvaltı dünyasının yeni yıldızı: Çılbır

17.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen çılbır, şimdi de Hollanda'da kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı oldu.

Hollanda'da hahvaltı dünyasının yeni yıldızı: Çılbır

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen çılbır, şimdi de Hollanda'da kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı oldu.

Mutfak tarihçisi Charlotte Kleyn ve gurme yazarı Mara Grimm, Parool gazetesinde çılbırla ilgili geniş bir yazı kaleme aldı.

Amsterdam'da 15 yıl öncesinde kahvaltı için sadece kahve, sahanda yumurta ve kruvasan satan dükkanlar bulunduğunu belirten yazarlara göre bugün adım başı kahvaltı salonu açılması sevindirici bir durum.

Ancak kötü olan yanı ise bütün kahvaltı menülerinin neredeyse birbirinin kopyası olması. Hemen hemen bütün kahvaltı salonlarında öne çıkan seçenekler; avakadolu tost, ev yapımı granola ve yulaf ezmesi...

Sağlık düşkünleri için yeşil smoothie, chiapudding ya da sağlığı dert etmeyenler için fransız tostu ve haşlanmış yumurta.

Amsterdam'da bir cafe

Hollandalı gurmelere göre, bu sıkıcı menülerin alternatifi artık "kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı" adın verdikleri çılbır.

Mara Grimm, "Yoğurtlu haşlanmış yumurtadan oluşan bu yemek, aslen Türkiye'den geliyor" diyor.

Çılbırın, 15. yüzyılda Osmanlı sultanlarının en sevdiği kahvaltı olduğu bilgisini veren Hollandalı gurme, hayranlığını şu sözlerle açıklıyor:

"Çok nadiren böyle lezzetli bir kahvaltı yemeği tattım."

'İlahi bir karışım'

Ilık sarımsaklı yoğurt ve dokunduğunda sarısı dışarı akan haşlanmış yumurta, Kleyn ve Grimm'e göre "ilahi bir karışım."

Biraz pul biber ve eritilmiş birkaç kaşık solusu tereyağ ise bu eşssiz lezzetin tamamlayıcı unsurları. Hollandalı gurme sonucu, "Tanrım! Ne kadar lezzetli" diye anlatıyor.

Hollandalı yemek uzmanlarına göre, İngiltere'nin başkenti Londra bu lezzeti daha önce keşfetmiş. Kahvaltı menülerinde çılbır, "Türk yumurtası" adıyla sunuluyor.

Eggs benedict

Londra, ABD'deki Los Angeles ve New York, Avustralya'nın başkenti Sidney ile birlikte kahvaltı eğilimlerine yön veren bir kent.

Mara Grimm'e göre kahvaltı modasını belirleyen Londra sayesinde, çılbır dünyayı fethederek birçok ülkede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olabilir.

Gurmeler, İngiliz gazeteci ve televizyon programcısı Nigella Lawson'un da çılbırdan "yeni eggs benedict" olarak söz etmesinin bu yemeğin dünya çapında tanınmasına katkı sağlayacağı görüşünde.

Mara Grimm'in en büyük isteği ise çılbırın Amsterdam'daki bütün menü kartlarında mümkünse hemen yarın yerini alması...

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