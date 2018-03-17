Hollanda'da hahvaltı dünyasının yeni yıldızı: Çılbır

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen çılbır, şimdi de Hollanda'da kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı oldu.

Mutfak tarihçisi Charlotte Kleyn ve gurme yazarı Mara Grimm, Parool gazetesinde çılbırla ilgili geniş bir yazı kaleme aldı.

Amsterdam'da 15 yıl öncesinde kahvaltı için sadece kahve, sahanda yumurta ve kruvasan satan dükkanlar bulunduğunu belirten yazarlara göre bugün adım başı kahvaltı salonu açılması sevindirici bir durum.

Ancak kötü olan yanı ise bütün kahvaltı menülerinin neredeyse birbirinin kopyası olması. Hemen hemen bütün kahvaltı salonlarında öne çıkan seçenekler; avakadolu tost, ev yapımı granola ve yulaf ezmesi...

Sağlık düşkünleri için yeşil smoothie, chiapudding ya da sağlığı dert etmeyenler için fransız tostu ve haşlanmış yumurta.

Hollandalı gurmelere göre, bu sıkıcı menülerin alternatifi artık "kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı" adın verdikleri çılbır.

Mara Grimm, "Yoğurtlu haşlanmış yumurtadan oluşan bu yemek, aslen Türkiye'den geliyor" diyor.