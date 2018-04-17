Hollanda'da 'Türk konsolosluğu' operasyonu: Dört gözaltı

Hollanda'da savcılık, Türk başkonsolosluğuna saldırı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin kimliklerinin, 2017'de terör saldırısı hazırlığında olduğu suçlamasıyla Rotterdam'da tutuklanan Hollandalı bir cihatçıyla yaptıkları telefon konuşmalarından yola çıkılarak tespit edildiği belirtildi.
Yaşları 26 ile 39 arasında olan dört şüphelinin Jaouad. A. isimli cihatçıyla gerçekleştirdikleri konuşmalarda, Türk başkonsolosluğuna saldırı planlarını görüştükleri açıklandı. Geçen Kasım ayında dört yıl hapis cezasına çarptırılan Jaouad. A.'nın evinde bir Kalaşnikof model silahın yanı sıra çok sayıda fişek, yaklaşık bin 600 euro nakit ve bir IŞİD bayrağı çizimi bulunmuştu.
Hollanda devlet televizyonu NOS, daha önce Jaouad. A.'nın Türk başkonsolosluğuna yönelik olası bir saldırıyı değerlendirdiğinin, ancak Türklerin çoğunun Müslüman olması nedeniyle saldırıdan vazgeçtiğinin ortaya çıktığını bildirdi.
Hollanda'da yakalanan üç şüphelinin bu hafta hâkim önüne çıkması beklenirken, Belçika'nın kuzeyinde gözaltına alınan dördüncü şüpheli ise Hollanda'ya iade edilecek.
rtr,AFP/SÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı
Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları peruk
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum