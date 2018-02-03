Hollanda’da yaralı askerleri uyuşturucuyla tedavi etme deneyi

Hollanda'da çatışma bölgelerinde görev yaparken yaralanan ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan askerlerin tedavisinde, "MDMA" adı verilen uyuşturucu made kullanılıyor.

Ekstazi adlı uyuşturucu ilacın ana maddesi olan MDMA'ın, travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde büyük ölçüde başarılı olduğu belirtiliyor.

Bu, askerlik sırasında yaralanan be ağır travma geçiren kişilerin tedavisine yönelik uluslararası bir araştırmanın son aşaması. Askerlere, gece hayatında kullanılan uyuşturucunun üçte biri oranında MDMA veriliyor.

Uzmanlara göre bu madde, insanları daha açık hale getiriyor, korku ve paniği önlüyor. Bu sayede askerler yaşadıkları travmayı, korku duymadan daha rahat bir biçimde dile getirebiliyorlar.

Ayrıca uyuşturucu, askerlerin terapistleriyle daha güçlü bir bağ kurmasına da yardımcı oluyor.

Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Leiden Üniversitesi psikotravmatoloji uzmanı Prof. Dr, Eric Vermetten, Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamada uyuşturucunun, travma sonrası stres bozukluğunu yüzde 83 oranında tedavi ettiğini söyledi.