Hollanda'dan Diyanet'e 'çocuk gelin' tepkisi

AFP

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan 'buluğ çağı' tanımlaması Hollanda'da da yankı buldu.Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV)lideri Geert Wilders,'9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği' yönündeki tartışmalı ifadeyi 'barbarlık' olarak nitelendirerek, bütün Batı ülkelerini Türk büyükelçileri sınır dışı etmeye çağırdı.

PVV Milletvekili Machiel de Graaf da, ülkedeki camilerin kapatılarak Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini savundu.

Diyanet'in internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadelerine bazı kadın ve çocuk dernekleri, tepki göstermiş, Diyanet'i "çocuk istismarı" ve erken evlilikleri meşrulaştırmakla suçlamıştı.

Diyanet ise "Erken yaşta evliliklere onay vermedik, vermeyeceğiz" sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

PVV lideri Wilders, Türkiye ve Hollanda medyasındaki ilgili haberleri Twitter hesabından paylaştı.

'Tamamen barbarlık'Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Türkiye ile iyi ilişkiler istediği" yönündeki açıklamasını anımsatan aşırı sağcı lider sözlerine şöyle devam etti: