Hollanda'dan Diyanet'in 'Cihat hutbesi'ne inceleme

Hollanda hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'nin Afrin harekatına destek amacıyla hazırlanan ve Hollanda'daki bazı camilerde de okutlan Cuma hutbesi ile ilgili inceleme başlattı.

Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, "cihadı öven" ve "şehadet şerbetinin tatlılığından" söz eden hutbenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Telegraaf gazetesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla hazırladığı "Cihat: Allah yolunda canla ve malla mücadele" başlıklı hutbe Cuma günü Hollanda'daki bazı camilerde de okutuldu.

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Hoorn kentindeki Türk caminde okunan Cuma hutbesini kaydeden Telegraaf gazetesi, bunun Türkiye'deki camilerde okutulan metinle aynı olduğunu yazdı.

Gazete, Ankara'dan Avrupa'daki camilere haftalık olarak hutbe gönderildiğini belirterek, HDV'ye bağlı 140 caminin kaçında aynı metnin okunduğunun bilinmediğini bildirdi.

'Türk yetkililerden açıklama istenecek'

Sosyal İşler Bakanı Koolmees, bu haber üzerine inceleme başlatılmasını istedi. Hutbede kullanılan ve cihadı öven dilin kabul edilmez olduğunu söyleyen Hollandalı bakan, Türk yetkililerden açıklama isteneceğini bildirdi.