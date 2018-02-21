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Hollanda'dan Gülenciler'in çoğuna oturma izni

21.02.2018 03:31 | Son Güncelleme

Hollanda'nın, Türkiye'den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan Fethullah Gülen taraftarları.

Hollanda'dan Gülenciler'in çoğuna oturma izni

Hollanda'nın, Türkiye'den kaçarak sığınma talebinde bulunan kişilerin büyük bölümüne oturma izni verdiği belirtildi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, oturma izni verilenler 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan Fethullah Gülen taraftarları.

Resmi raporlara göre, 2016'daki darbe girişiminden sonra, her ay onlarca Türk vatandaşının Hollanda'ya sığınma başvurusunda bulundu.

Fethullah Gülen grubuna bağlı olduğu belirtilen bu kişilerin yüzde 73'üne Hollanda makamlarınca oturma izni verildi.

509 başvuru

Hollanda hükümeti, 2017 yılında 509 Türkiye kökenlinin, sığınma izni için başvuru yaptığını açıkladı.

Türk vatandaşlarından sonra en çok oturma izni verilenler ise, Suriyeliler ve Eritreliler oldu. Hollanda Suriyelilerin yüzde 70'inin, Eritrelilerin de yüzde 65'inin talebine olumlu yanıt verdi.

Hollanda Avukatlar ve Sığınma Avukatları Derneği (VAjN) Başkanı Wil Eikelboom, geçen Ekim ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin Fethullah Gülen taraftarlarına sığınma hakkı tanıdığını açıklamıştı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ise, Türkiye kökenli sığınma başvurlarını doğrulayarak, başvuru sahiplerinin nitelikleri ve sayıları konusunda açıklama yapmamıştı.

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Durup dururken 1 milyon darbeden haberi bile olmayan yetismis insani terorist ilan ettik. Bu ulkede teror biter mi. Rejimimiz sorunlu
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