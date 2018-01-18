Hollanda’dan vatandaşlarına uyarı

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), Hollanda’da şiddetli fırtına uyarısı yaparak rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye çıkacağını açıkladı. Meteoroloji, “Uyarıları takip edin. Kopan ağaçlardan oluşabilecek yaralanmalara ve hasarlara dikkat edin, tedbir alın” diye uyardı.
İHA
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