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Hollanda’dan vatandaşlarına uyarı

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 17:38 | Son Güncelleme 4 dakika önce

Hollanda’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla meteoroloji kırmızı alarm verdi.

Hollanda’dan vatandaşlarına uyarı

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), Hollanda’da şiddetli fırtına uyarısı yaparak rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye çıkacağını açıkladı. Meteoroloji, “Uyarıları takip edin. Kopan ağaçlardan oluşabilecek yaralanmalara ve hasarlara dikkat edin, tedbir alın” diye uyardı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu Hollanda

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