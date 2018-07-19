Hollandalı Bakan'dan ırkçılıkla ilgili skandal sözler

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, göçmenlerle ilgili “ırkçı” açıklamalarda bulunarak ırkçılığın insanların genlerinde olduğu görüşünü savundu.

Ülkede yayımlanan Zembla adında bir araştırma programına ulaşan görüntülere göre, Bakan Blok geçen hafta uluslararası kurumlarda çalışan Hollandalılarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Görüntüleri ulaştıran ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişinin, toplantıdaki çoğu katılımcının Bakan’ın yaptığı açıklamalar karşısında “şoke olduğunu” söylediği belirtildi.

Ortaya çıkan görüntülerde, dünyada göçmenlerin yoğun olup barışçıl yaşayan bir ülke tanımadığını kaydeden Stef Blok, “Bana, farklı etnik grupların yerli toplulukla bir arada barış içinde yaşadığı bir örnek gösterin. Ben bilmiyorum. Bu soruyu bakanlıkta memurlara da sordum” dedi.

SURİNAM ÖRNEĞİ



Daha sonra bir katılımcı, farklı etnik grupların barış içinde bir arada yaşaması konusunda Surinam’ı örnek ülke olarak gösterdi. Bunun üzerine Blok, “Surinam barışçıl bir ülke mi? Cesur bir açıklama. İyimserliğine hayran kaldım fakat Surinam başarısız bir ülke. Bunun sebebi de ülkedeki ciddi şekildeki etnik bölünmedir” ifadelerini kullandı. Blok, başka bir kişinin Singapur’u örnek vermesi üzerine ise “Singapur küçük bir ülke ve göçmenler konusunda son derece seçici. Onlar fakir göçmenleri almazlar. Belki temizlik işleri için olabilir” sözlerine yer verdi.