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Hollanda’nın Kararına Tepki: İslam Düşmanlığı Yansıtıldı

23.02.2018 15:55 | Son Güncelleme

Hollanda Parlamentosu’nda 1915 olaylarıyla ilgili “Ermeni soykırımı” iddiasını tanıması üzerine Türkiye’den karar için “yok hükmünde” ve “İslam düşmanlığını yansıtıyor” tepkileri geldi

Hollanda’nın Kararına Tepki: İslam Düşmanlığı Yansıtıldı

Hollanda Parlamentosu’nda 1915 olaylarıyla ilgili “Ermeni soykırımı” iddiasını tanıması üzerine Türkiye’den karar için “yok hükmünde” ve “İslam düşmanlığını yansıtıyor” tepkileri geldi.

Hollanda Parlamentosu, dünkü oturumunda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanımıştı. Parlamentoda Türk kökenli Hollandalı milletvekillerine sahip Denk Partisi’nin 3 oyununa karşılık 142 oyla “soykırım” iddiası kabul edilmişti. Oylama öncesinde, Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag ise, “Hollanda hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir,” diyerek hükümet olarak karara uymayacaklarını açıklamıştı.

Hollanda’nın kararı sonrasında Türk Hükümeti’nden ilk tepkiyi, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik gösterdi. Tarih üzerinden polemik yapılmasıyla Türkiye

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