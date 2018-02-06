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Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

06.02.2018 16:29 | Son Güncelleme

Kasım ayında istifa eden Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe 54 yaşındaki Ronald Koeman getirildi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayan Hollanda, bu yıl Dünya Kupası'nda da mücadele edemiyor. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nan katılamadıktan sonra Dünya Kupası vizesi de alamayan Hollanda'da, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman getirildi.

54 yaşındaki Koeman'ın yardımcıları, İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'ın kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ve Hollanda milli takımının eski futbolcularından Kees van Wonderen olacak.

Everton, Ekim ayında Koeman'ın görevine son vermişti.

78 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Koeman daha önce Vitesse Arnhem, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarını çalıştırmıştı.

İlk rakip İngiltere

Fenerbahçe'den sonra Hollanda'yı çalıştıran Dick Advocaat ise takımının Dünya Kupası vizesi alamaması üzerine Kasım ayında istifa etmişti.

Dick Advocaat'ın yardımcılarından biri de, Koeman gibi Hollanda'yı 1988'de Avrupa şampiyonu yapan efsanevi takımın futbolcularından Ruud Gullit'ti.

Gullit ile birlikte çalışmayacak Koeman'ın ilk hedefi, Hollanda'yı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşımak olacak.

Koeman'ın çalıştıracağı Hollanda'nın ilk rakibi ise 23 Mart'ta Amsterdam'da hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İngiltere.

Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

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