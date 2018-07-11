Hollywood tabelasının bulunduğu Griffith Park’ta yangın çıktı

Los Angeles’ta Hollywood yakınlarında yer alan içerisinde ünlü Hollywood tabelasının ve Griffith Gözlem Evi’nin bulunduğu turistik alan Griffith Park'ta yangın çıktı. İHA'nın haberine göre yangın ve yoğun duman Los Angeles bölgesinin tamamına yakınından gözlemlendi. ABD yerel saatine göre 14.00 sularında başlayan yangın ilk belirlemelere göre yaklaşık 10.000 metrekare alana yayıldı. 10 km hızla rüzarların estiği alanda, yangını asıl körükleyen etkenin bölgenin coğrafi yapısı olduğu Los Angeles İtfaiyesi tarafından ifade edildi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının başlamasının hemen ardından Griffith Gözlem Evi'nde ve Griffith Park’ta bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi. Parkın içerisinde bulunan Greek Tiyatrosu ve Griffith Gözlem Evi’nde bugün ve akşam planlanan tüm faaliyetler durduruldu. Yarın içinse henüz bir kesin bir bilgi verilmedi. Griffith Gözlem Evi Yöneticisi Dr. Ed Kupp, parkın yarın da kapalı olma ihtimali olduğunu söyleyerek “Karar Los Angeles İtfaiye Departmanı’n ait" dedi ve ziyaretçileri gelmeden evvel aramaları konusunda uyardı.