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Hollywood tabelasının bulunduğu Griffith Park’ta yangın çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 05:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentinde ünlü Hollywood tabelasının ve Griffith Gözlem Evi’nin bulunduğu turistik alan Griffith Park'ta yangın çıktı. Yangının başlamasının hemen ardından Griffith Gözlem Evi'nde ve Griffith Park’ta bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi.

Hollywood tabelasının bulunduğu Griffith Park’ta yangın çıktı

Los Angeles’ta Hollywood yakınlarında yer alan içerisinde ünlü Hollywood tabelasının ve Griffith Gözlem Evi’nin bulunduğu turistik alan Griffith Park'ta yangın çıktı. İHA'nın haberine göre yangın ve yoğun duman Los Angeles bölgesinin tamamına yakınından gözlemlendi. ABD yerel saatine göre 14.00 sularında başlayan yangın ilk belirlemelere göre yaklaşık 10.000 metrekare alana yayıldı. 10 km hızla rüzarların estiği alanda, yangını asıl körükleyen etkenin bölgenin coğrafi yapısı olduğu Los Angeles İtfaiyesi tarafından ifade edildi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının başlamasının hemen ardından Griffith Gözlem Evi'nde ve Griffith Park’ta bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi. Parkın içerisinde bulunan Greek Tiyatrosu ve Griffith Gözlem Evi’nde bugün ve akşam planlanan tüm faaliyetler durduruldu. Yarın içinse henüz bir kesin bir bilgi verilmedi. Griffith Gözlem Evi Yöneticisi Dr. Ed Kupp, parkın yarın da kapalı olma ihtimali olduğunu söyleyerek “Karar Los Angeles İtfaiye Departmanı’n ait" dedi ve ziyaretçileri gelmeden evvel aramaları konusunda uyardı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı multi milyon dolarlık evlerin de bulunduğu bölgede herhangi bir yapının tehlike altında olmadığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Yangına hızla müdahale eden Los Angeles İtfaiye Departmanı’na bağlı araçlar, helikopterler ve 120 civarında itfaiyecinin sayesinde yangının yayılması saat 15.30 civarında durduruldu. Los Angeles İtfaiye Departmanı Halk Bilgilendirme Memuru Erik Scott “Yangını çember içine aldık. İki yönden saldırıyoruz ve hava araçlarını kullanarak stratejik noktalara su boşaltıyoruz” dedi. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ise yaptığı açıklamada “yavaş rüzgarlar ve yüksek nem derecesi Los Angeles İtfaiyesi'ne yangınla başa çıkması konusunda güvence veriyor” dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Griffith Park ABD Hollywood yangın

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