Hollywood yıldızı taciz mağdurlarına seslendi: Sessizlik işkenceciyi teşvik eder...

Amerikan sinema sektöründe çalışan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmenin cinsel tacizle mücadele için başlattığı kampanyada önemli rol oynayan aktrisler Reese Witherspoon, Natalie Portman ve Tracee Ellis Ross'un katıldığı programda film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki cinsel tacizle mücadele çabaları tartışıldı.
WITHERSPOON GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU
CBS kanalında 14 Ocak'ta (bugün) yayımlanacak programda duygusal anlar da yaşandı. 16 yaşındayken yönetmenin tacizine uğradığını söyleyen Witherspoon'un gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü.
Taciz mağdurlarına seslenen Witherspoon "Tarafsızlık zalime yardım eder, kurbana değil. Sessizlik işkenceciyi teşvik eder, işkence göreni değil" dedi.
(Sabah)
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