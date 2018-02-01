Holokost yasası Polonya Senatosu'ndan geçti

Yasa, Yahudi soykırımında Polonyalıların payı olduğunu ifade edenlerin cezalandırılmasını öngörüyor.Yahudi Soykırımı (Holokost) ile ilgili yasa tasarısı İsrail'in sert eleştirilerine ve Washington'ın tepkisine rağmen Polonya Senatosu'nda kabul edildi. Yasa tasarısı yabancılar da dahil olmak üzere, Nazilerin işgal altındaki Polonya'da kurdukları ölüm kamplarını 'Polonya kampları' olarak adlandıranlara para ya da üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Polonya üst meclisi tasarıyı 23'e karşı 57 oyla kabul etti. Geçen hafta alt meclisin onayladığı yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Andrej Duda tarafından imzalanması gerekiyor.

Yasayı 'özenle gözden geçireceğini' duyuran Duda "herkesin Polonyalıların işledikleri suçları ve utanç verici davranışlarını dile getirme hakkının olduğunu" söyledi.

Varşova, Holokost'ta Polonyalıların suçu olmadığını iddia ediyor

Sağ muhafazakâr Polonya hükümeti Alman Nazilerinin işgal altındaki Polonya'da kurdukları kampların "Polonya ölüm kampları" olduğunu söyleyenleri cezalandırmayı amaçlıyor. Yasada Nazilerin işledikleri insanlık suçlarında Polonya ulusunun veya Polonya devletinin payı olduğunu savunanların cezalandırılacağı belirtiliyor.