Hong Kong Gemisi Kuzey Kore Yaptırımlarını İhlal Etti

Kasım ayında Amerika Maliye Bakanlığı, bir Kuzey Kore gemisinin 19 Ekim'de ismi belirlenemeyen başka bir gemiden petrol alırken çekilen uydu görüntülerini yayınlamıştı. Ancak bu geminin Lighthouse Winmore olup-olmadığı anlaşılmamıştı.

Lighthouse Winmore, ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımları deldiği sanılan gemilerin yer alması için önerdiği kara listede de yer alıyor.

Yonhap ajansına göre yaptırımları delen Lighthouse Winmore gemisi Tayvanlı "Billions Bunker Group” tarafından işletiliyor. Ajansa göre resmi varış noktası Tayvan olan gemi, Doğu Çin Denizi'nde uluslararası sularda üç ayrı Kuzey Kore gemisine petrol aktardı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Lighthouse Winmore adlı Hong Kong bandıralı gemi 19 Ekim'de Kuzey Kore gemisine 600 ton rafine petrol aktardı. Güney Kore ise gemiye 24 Kasım'da Yeosu limanına yanaştığı sırada el koydu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin ekonomik yaptırımlarını delerek bir Kuzey Kore gemisine uluslararası sularda petrol nakli yapan Hong Kong bandıralı bir gemiye el konulduğunu açıkladı.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, uydu görüntülerini ve şüpheli Çin gemilerinin Kuzey Kore gemilerine Ekim ayından bu yana yaklaşık 30 kere petrol aktardığını öne süren bir haber yayınlamıştı.

Trump Çin'i suçlamıştı

Başkan Donald Trump, dün Çin'i Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatı yapılmasına aracı olmakla suçlamıştı. Çin ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Twitter'dan verdiği mesajda SUÇ ÜSTÜ yakalandı – Çin'in Kuzey Kore'ye petrolün gitmesine izin vermesinden çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu, böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamaz” diye yazmıştı.

Çin'den Trump'ın suçlamalarına yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise Cuma günü yaptığı açıklamada "Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin BM Güvenlik Konseyi'nin kararını delecek eylemlerde bulunmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, geçen hafta Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasına karar vermişti. Bu yaptırımlar Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatına keskin kısıtlamalar getirirken, yurtdışında çalışan tüm Kuzey Korelileri 12 ay içerisinde evlerine dönmeye zorluyor, Kuzey Kore'den makine parçaları ve elektrik teçhizatı gibi malların ihracatını yasaklıyor.

Yaptırımlar Kuzey Kore'ye rafine petrol ihracatını yılda 500 bin varille yüzde doksan oranında azaltıyor. Ülkeye ham petrol ihracatını ise yılda 4 milyon varilde tutuyor.