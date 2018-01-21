Hrant Dink Köln'de anıldı

Etkinlikte Ermeni, Türk ve Alman toplumlarından siyasetçi ve sanatçılar bir araya geldi.Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu, Türkçe ve Ermenice yayın yapan İstanbul merkezli Agos gazetesinin önünde 2007 yılında uğradığı suikastte hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink, ölümünün 11'inci yıldönümünde Almanya'nın Köln kentinde anıldı.

Türkiye-Almanya Kültür Forumu tarafından Cumartesi günü Köln'de düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, gazeteci ve Artı Gerçek internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç, yazar ve yayımcı Ragıp Zarakolu, Alman-Ermeni Derneği Başkanı Raffi Kantian ve Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff vardı.

Türkiye-Almanya Kültür Forumu adına açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Osman Okkan, gerçekleştirdikleri etkinliğin Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in de ifade ettiği üzere bir "cenaze töreni olmadığını" bir anma olduğunu belirtti.

"Hrant'ı devlet öldürdü"

Etkinlikte konuşma yapan Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Hrant Dink'i "Türkiye'nin en önemli demokrasi ve çoğulculuk mücadelecilerinden biri" olarak tanımlarken, Dink'i "devletin öldürdüğünü" söyledi.