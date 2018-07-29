Hristiyan Birlik kan kaybetmeye devam ediyor

Ayrıca katılımcıların çoğu ülkede ırkçılığın arttığı görüşünde.Almanya'da Emnid kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) geçen haftaya göre bir puan daha kaybetti. Böylece Hristiyan Birlik'in oy oranı 2006'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 29'a düştü.

Bavyera'da Ekim ayında düzenlenecek yerel seçimler öncesi yapılan anketin sonuçları, Bild am Sonntag gazetesinde yayımlandı. Sonuçlar, sadece bu eyalette teşkilatı olan CSU'yu zorlu bir seçimin beklediğini gösteriyor.

Hristiyan Birlik partileri, geçen yıl Eylül ayında düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 32,9‘unu almıştı. İki kardeş parti arasında iltica politikası konusunda yaşanan derin anlaşmazlık hükümeti dağılmanın eşiğine sürüklemişti.

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Birlik partilerinin oy oranındaki düşüşten koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) fayda sağlayamadığı görüldü. Ankete göre, SPD'nin oy oranı da bir puan gerileyerek yüzde 18'e düştü.