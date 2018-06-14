Hristiyan Birlik'te iltica politikası çatlağı

Seehofer’in Salı günü Başbakan ile yaşanan görüş ayrılıkları üzerine sunumunu ertelemek zorunda kaldığı planda üzerinde uzlaşma sağlanamayan başlıca konu bazı sığınmacıların Almanya sınırlarından geri çevrilmesi önerisi. CSU Genel Başkanı Seehofer’in planı daha önce bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yaptıkları sığınma başvuruları reddedilmiş ve yanında herhangi bir geçerli belge bulunmayan sığınmacıların Almanya sınırlarından çevrilmesini öngörüyor.

AB içinde ortak bir çözümden yana olan Başbakan Merkel ise önerinin Birlik içinde bir domino etkisi yaratacağını savunarak öneriye karşı çıkıyor. Merkel, halihazırda uygulamada olmasına karşın işleyişinde sorunlar yaşanan Dublin Anlaşması’nın da ele alınacağı 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Zirvesi’nde diğer üye ülkelerin liderleriyle de konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunmak istediğini belirtti.

İki kardeş partinin liderlerinin dün gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Bugün mecliste gerçekleştirilen oturuma da yaşanan ihtilaf nedeniyle uzun aralar veridi. CDU, daha önce Almanya’da yaptıkları iltica başvuruları geri çevrilen sığınmacıların yeniden ülkeye girişlerine izin verilmemesine onay verirken, bir başka AB ülkesinde sığınma başvurusunda bulunmuş ve yanında geçerli belgeler bulunmayan sığınmacıların sınırdan çevrilmesine ise karşı çıkıyor. CSU ise kardeş partinin uzlaşma için attığı bu adıma olumsuz yaklaşıyor.

CSU'nun Federal Meclis’teki parti grup Başkanı Alexander Dobrindt, oturumdan sonra yaptığı açıklamada Birlik içindeki anlaşmazlığa atıfla, “çok ciddi, hatta tarihi bir durumun” söz konusu olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı’nın yüzde yüz arkasında olduklarını vurgulayan Dobrindt, planın doğrudan İçişleri Bakanı’nın sorumluluğunda olduğunu ve hayata geçirilmesi için AB içinde bir görüş birliğine varılmasını beklemeden hayata geçirilebileceğini ifade etti. Dobrindt pazartesi günü parti yönetimin söz konusu ihtilaf konusunu yeniden ele alacağını da sözlerine ekledi.