Hristiyan Demokrat Birlik Sözcüsü: Türkiye Afrin'den çekilsin

Hardt, Türkiye'nin düzenlediği "Zeytin Dalı" harekatının "orantısız" olduğunu söyledi.Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye'ye Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Deutschlandfunk radyosuna konuşan Hardt, "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum" dedi. "Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım" şeklinde konuşan Hardt, NATO'nun üst siyasi karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) de Türkiye'ye karşı bu tutumu benimsemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de AWACS misyonu çerçevesinde Konya'daki NATO Üssü'nde konuşlanmış Alman askerlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Hardt, askerlerin buradan çekilmesinin bir hata olacağını kaydetti ve Türkiye'nin bu uçakları Suriye'de düzenlediği harekat için kullanmasının söz konusu olmadığını aktardı.