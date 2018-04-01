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Hristiyan Dünyası Paskalya Bayramını Kutluyor

01.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Hristiyanlar, Hz İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği güne işaret eden Paskalya bayramını kutluyor. Bu aynı zamanda Hristiyan takviminin en kutsal günü

Hristiyan Dünyası Paskalya Bayramını Kutluyor

Hristiyanlar, Hz İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği güne işaret eden Paskalya bayramını kutluyor. Bu aynı zamanda Hristiyan takviminin en kutsal günü.

Binlerce Hristiyan Vatikan’ın Saint Peter’s Meydanı’nda Papa Francis’in yıllık Şehir ve Dünya İçin (Urbi et Orbi) konuşmasını dinlemek amacıyla bir araya geldi. Papa Ortadoğu için uzlaşı dileğini dile getirdi ve Suriye’deki katliamın sona ermesi çağrısı yaptı.

Papa ayrıca Kuzey Kore Yarımadası’nda uzun süredir devam eden gerilimi sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin bölgeye uyum ve barış getirmesini umduğunu söyledi.

Paskalya her yıl farklı bir tarihe denk geliyor. Batı Hristiyan kiliseleri Paskalya’yı ilkbahar ekinoksundan sonraki dolunayı takip eden ilk Pazar günü kutluyor. Doğu

Ortodoks kilisesi ise Paskalya’yı 8 Nisan Pazar günü kutlayacak.

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