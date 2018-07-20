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HRW: ‘OHAL Sadece İsim Olarak Kalktı’

20.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, TBMM’de “aceleyle geçirilmeye çalışılan” yasa taslağının OHAL’in büyük oranda fiilen devam etmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu. Örgüt, tasarının 18 Temmuz’da resmen yürürlükten kalkan OHAL altında cumhurbaşkanı ve yürütmeye tanınan “suiistimale açık yetkilerin” birçoğunu muhafaza edeceğini belirtti

HRW: ‘OHAL Sadece İsim Olarak Kalktı’

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), TBMM’de “aceleyle geçirilmeye çalışılan” yasa taslağının OHAL’in büyük oranda fiilen devam etmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu. Örgüt, tasarının 18 Temmuz’da resmen yürürlükten kalkan OHAL altında cumhurbaşkanı ve yürütmeye tanınan “suiistimale açık yetkilerin” birçoğunu muhafaza edeceğini belirtti.

HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Türkiye’deki OHAL’in sona ermesi insan hakları için iyi bir işaret olmalıydı ancak yasa taslağı hükümetin planının OHAL’i sadece ismen sona erdirmek olduğunu açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Williamson, hükümetin bu yasa taslağını geri çekmesi, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tam olarak yeniden tesis etmesi gerektiğini kaydetti.

HRW’nin açıklamasında, teklif edilen yasanın cumhurbaşkanlığı altındaki yetkililere üç yıl boyunca hakimler ve tüm diğer kamu çalışanlarını keyfi biçimde görevden alma imkanı tanıdığına dikkat çekildi. Tasarıyla ayrıca yetkililerin, Türkiye içerisinde hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirebileceği, halka açık toplanmaları yasaklayabileceği, bazı şüphelilerin suçlama yöneltilmeden 12 güne kadar tutulabileceği ve aynı soruşturma süresince defalarca gözaltına alınabileceklerine değinildi. Açıklamada, tasarının, bu yetkilerin kullanımı üzerinde yeterli düzeyde mahkeme denetimi ya da bu yetkilerin kullanımı sonucu hakları ihlal edilenlerin anlamlı şekilde tazmin edilmesine yönelik bir mekanizma sunmadığı da belirtildi.

Türkiye’de muhalefet cephesinin fiilen “olağanüstü hal (OHAL)” uygulamasını üç yıl süreyle devam ettireceği gerekçesiyle eleştirdiği terörle mücadele gerekçeli yasa teklifi bugün (Cuma) TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP’nin oylarıyla kabul edilmişti. Teklifin gelecek hafta başında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

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