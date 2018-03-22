HRW: Türkiye binlerce Suriyeli mülteciyi zorla İdlib'e geri yolladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Hakları Programı Direktör Yardımcısı Gerry Simpson, "Sınır muhafızları Türkiye sınırındaki son boşlukları da kaparken, yüzbinlerce Suriyeli tarlalara sıkışmış ve Suriye tarafındaki bombalarla karşı karşıya bırakılmış durumdalar" dedi.

Bu mülteci kitlesi daha sonra Türkiye sınırının yakınlarındaki tarlalarda kurulmuş derme çatma kamplarda yardıma muhtaç halde, sürekli saldırı tehdidi altında bulunan 1,3 milyon kişiye eklendi.

Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya-Suriye askeri ittifakının İdlib'deki muhaliflere karşı yürüttüğü saldırılar sonucu 400 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hatay'a ulaşmayı başaran bazı Suriyeliler de "İdlib'e sınır dışı edildiler."

Örgüte göre "kaçakçı yollarını kullanarak Türkiye'ye girmeye çalışan sığınmacılar, kendilerine ateş açan Türk güvenlik güçleri tarafından öldürüldü ve yaralandı."

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) "Türk güvenlik geçen Aralık'tan bu yana Türkiye-Suriye sınırında Türkiye'ye geçmeye çalışan binlerce sığınmacının yolunu düzenli olarak kestiğini ve sorgusuz sualsiz İdlib'e gönderdiğini" iddia etti.

Simpson, "AB'nin yapması gereken, Türkiye'nin mülteci hukukunu gözardı etmesine ve binlerce kişiyi katliama maruz kalabilecekleri bir yere geri itmesine sessiz sedasız göz yummak değil, ihtiyaç duyanlara sınırını açması için Türkiye'ye baskı uygulamak ve anlamlı bir destek sağlamaktır" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı: Mülteci kabulu sürdü ve asla şiddet uygulanmadı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ise bu iddialara "Türkiye, terör örgütlerine karşı sınırlarının güvenliğini sağlarken açık kapı politikasından ödün vermek zorunda kalsa dahi sınırlarına gelen ihtiyaç sahibi Suriyelileri ülkesine kabul etmeye devam etmiş, gelen Suriyelilere kesinlikle ateş açmamış, asla şiddet uygulamamıştır" diye yanıt verdi.

GİGM'nün yanıtında 2017 yılında belirli sınır kapılarından geçiş yapan 510 bin 448 ve 2018 yılında da şu ana dek 91 bin 886 Suriyeli'nin geçici koruma kaydı altına alındığı belirtildi ve "rakamlardan da anlaşılacağı üzere Suriyelilerin kayıt altına alınmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, kaçakçılarla defalarca Türkiye'ye girmeyi denemiş ancak başaramamış 21 Suriyeliyle, geçen ay ortalarında telefonla görüştüğünü belirtti.