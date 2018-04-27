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HRW’den ‘Cumhuriyet Davası’ Kararına Tepki

27.04.2018 20:50 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson yazılı bir açıklamayla Cumhuriyet gazetesi davasında gazeteci, çalışan ve yönetim kurulu üyesi 14 kişinin hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi

HRW’den ‘Cumhuriyet Davası’ Kararına Tepki

Cumhuriyet gazetesi davasında gazeteci, çalışan ve yönetim kurulu üyesi 14 kişinin hapis cezasına çarptırılmasına bir tepki de İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) geldi. Örgüt, bu kişilerin işlerini yaptıkları için cezalandırıldıklarını kaydetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Suça ilişkin herhangi bir kanıt olmadan Cumhuriyet için çalışan gazetecilerin hüküm giymesi ve sert hapis cezaları alması, Türkiye’nin demokratik güvenilirliğini yıpratıyor” dedi. Williamson, “Cumhuriyet davası, hükümetin kamusal alanda sorgulanmasını önlemek için bağımsız basın ve eleştirel sesleri susturmak amacıyla yürüttüğü sistematik bir çabanın parçasıdır” diye konuştu.

Hugh Williamson ayrıca tamamen adaletsiz olan bu cezaların, Türkiye’de yargı sisteminin hukukun üstünlüğünü savunma ve hakları korumada başarısız olduğunu ortaya koyduğunu savundu; “Türk mahkemeleri, devlet baskısının hizmetçileri gibi hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

Örgüt, iddianamede kanıt olarak sunulan haber, belge, röportaj, köşe yazısı, telefon görüşmesi, sosyal medya paylaşımları dahil hiçbir şeyin terörist gruplara yardım ve şiddet içermediği gibi, suç da teşkil etmediğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasında Türkiye’de geniş kapsamlı terör yasaları ve savcıların öne sürdüğü şüpheli kanıtlar ve iddiaları gerçek kabul eden yargının, basın üzerinde büyük baskı oluşturduğu görüşü yer aldı. Basına yönelik sert önlemlerin, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında arttığına ve Türkiye’nin gazetecileri cezalandırmada dünya lideri haline geldiğine dikkat çekildi.

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