İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Gazze sınırında geçen cuma gerçekleşen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde' 17 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu Twitter üzerinden 2. kez cevap verdi.

'ERDOĞAN KENDİSİNE YANIT VERİLMESİNE ALIŞIK DEĞİL AMA ALIŞMAYA BAŞLAMALI'



Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

ארדואן לא רגיל לכך שעונים לו. כדאי שיתחיל להתרגל. מי שכובש את צפון קפריסין, פולש לחבל הכורדי וטובח אזרחים בעפרין - שלא יטיף לנו על ערכים ומוסר. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 1 Nisan 2018

İsrail'e karşı eleştirilerini dün de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mayıs 2018

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

NETENYAHU'DAN CEVAP



Netanyahu ise Erdoğan'ın bu sözlerinden önce Twitter'dan, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeksizin sivil nüfusu bombalayanlardan ahlak dersi alacak değil. Öyle görünüyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" mesajını yazmıştı.

