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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

İsrail'in Filistinli eylemcileri öldürmesini kınaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'sivilleri bombalamakla' suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine ve İsrail'e 'terörist' diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu, Afrin'deki PKK'ya yapılan operasyonu kullanarak Erdoğan'ı eleştirerek, 'Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez' diye tweet attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Gazze sınırında geçen cuma gerçekleşen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde' 17 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu Twitter üzerinden 2. kez cevap verdi.

'ERDOĞAN KENDİSİNE YANIT VERİLMESİNE ALIŞIK DEĞİL AMA ALIŞMAYA BAŞLAMALI'

Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

İsrail'e karşı eleştirilerini dün de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

NETENYAHU'DAN CEVAP

Netanyahu ise Erdoğan'ın bu sözlerinden önce Twitter'dan, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeksizin sivil nüfusu bombalayanlardan ahlak dersi alacak değil. Öyle görünüyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" mesajını yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze erdoğan Netenyahu Filistin Twitter

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah işte yanlış ağızdanda olsa doğru lafı çıkartıyor. Allah ikinizinde belasını versin kan içici vampirler
al birini vur birine
Bastır reis...
recepteki kafa israil iktidarı değişince herşey değişecek sanıyor yani kavgayı kişişelleştirmiş..
SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...SEN KATİLSİN...
şimdi tekrar düşün. ülkenin başında ki Adama pkk düşman, israil düşman, abd düşman, alman düşman, chp düşman, meral düşman.
@kimyafer köylü kurnazlığına bak hele. meral ülkenin başındaki adam beceriksiz olduğu için düşman. erdoganın beceriksizliği yüzünden düşmanlar güç kazandı. örnek "çözüm süreci" hıyaneti.
@kimyafer kötünün düşmanı çoktur. iyi hep iyidir. haa allah dünyayı sadece bizim için yaratmadı onuda unutmamak lazım.
Erdoğan sizingibi başkalarının ülkesini ellerinden almadı. sivil dediğin kişiler sizin beslediğiniz pkk lılar. Allah senide sahron ğibi yataklara mahkum eder inşallah
Bu haberi hiçbir yandaş basında göremezsiniz, orada göreceğiniz tek şey, dünya liderimiz israili köşeye sıkıştırdı, vurdu kırdı bitirdi gibi bir haberdir,,, Beylerrr cola şişelerini boşaltalım mı, yoksa tarla bağ bahçe gibi toprağımıza ektiğimiz ürünü mü yaksak
Burada ne kadar İsrail dostu varmış. Düşmanını dışarıda aramaya gerek yok. Bu olayda bile üzerinde yaşadığın ülkenin cumurbaşkanına bile laf ediyorsunuz. Ayıptır
Adamla muhabbete girilir. Kişiliği olmayan bir şerefsiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ evladına MÜSLÜMAN bir toplumun değerlerine ve kişilerine dil uzatamaz. Haddini bil hadsizliğini biz biliyoruz.
Seçim için iyi malzeme çıktı
artık insanlar bu kayıkçı kavgalarına inanmıyor..dünya nın gözü önünde birbirine böyle sözler söyleyenler gizli kapılar ardında israil in bölgede en büyük güç olması için birlikte çalışıyorlar..
eşkiya dünyaya hükümdar olmaz belki terörist bir ülkeye başına çok gelicekler var İsrail özrün kabahatlerinden büyük Allah belanızı versin eyyy israil
Israil çok rahat vurulabilir askeri acıdan çok rahat hemde.
katil
parayla satın alınamayacak tek şey vicdandır soytarı devlet başkanı
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