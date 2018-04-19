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Hüda-Par: ‘Kürt Sorununu Çözmenin Tam Zamanı’

19.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenleyen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt sorununu çözmenin tam zamanı olduğunu savunarak, hükümeti sorunu çözmeye çağırdı. Yapıcıoğlu, “Kürtlerin de asli kurucu halk olarak kimliklerinin anayasal olarak tanınması, temel haklar konusunda şartsız adımlar atılması gereklidir” dedi

Hüda-Par: ‘Kürt Sorununu Çözmenin Tam Zamanı’

Hüda-Par tarafından ‘Kürt meselesine adil çözüm çağrısı, şimdi tam zamanı’ adıyla düzenlenen basın toplantısında Kürt sorunun çözümü için çağrı yapıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, sorunun yanlış tanımlandığını savunarak, “Devlete göre Kürt meselesi bir şiddet, terör ve kısmen ekonomik geri kalmışlık meselesidir. Dış mihrakların tahrik ve kışkırtmasıyla ülkenin başına bela açılmasıdır. Hakikatte ise hukuku olmayan ve bu nedenle sözde kalan kardeşliğin tahakkuk edememesidir. Adaletten sapma, ortak paydaları yok sayma suretiyle birliğin bozulmasıdır. İsimlendirmeyi, teşhisi yanlış yapanın sorunu çözmesi mümkün değildir.Müslümanların sorunu araçsallaştırması mümkün değildir; meselenin çözümünü araması inançlarının kendilerine yüklediği bir yükümlülüktür. Kürtlerin yaşadığı Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri sorunu birbirlerinin aleyhine kullanma hesapları yapmamalı, çözümü için birbirlerine yardımcı olmalıdırlar ”dedi.

Yapıcıoğlu, çözüm için şunları önerdi; ”Çözümün tam zamanıdır. Yasal düzenlemeler, AB istediği için veya birileri silah bırakacak diye değil; milletimiz hakkına kavuşsun, haksızlıklar ve huzursuzluklar son bulsun, kardeşlik yeniden tesis edilsin ve adalet yerini bulsun diye yapılmalıdır. Meselenin çözümsüz kalmasının sonucu emperyalist müdahalelere açık hale gelmiş huzursuz bir coğrafya, heba olan nesiller ve kaynaklar, ekonomik çöküntüdür. Çözüm için ulus devlet paradigmasının terki, Kürtlerin de asli kurucu halk olarak kimliklerinin anayasal olarak tanınması, temel haklar konusunda şartsız adımlar atılması gereklidir. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ayrıcalık ve ayrımcılıklara son verilmelidir. Dil üzerindeki baskılar son bulmalıdır. Herkese anadilinde eğitim hakkı tanınmalı ve Kürtçenin de resmi dil olabilmesinin yolu açılmalıdır.”

Peki, neden ‘Şimdi tam zamanı?’ Yapıcıoğlu’na göre hükümetin çözümden kaçması için bahanesi kalmadı. Yapıcıoğlu, ”Bu sorun coğrafyamız ve İslam coğrafyasında yaşanan birçok sorunla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı var. Şimdi tam zamanı çünkü daha önceki çözüm sürecinde çok yanlışlar yapıldı. Çünkü daha önce hükümet kendisini masanın karşı tarafından konumlandırdı ve meselenin halli için bazı şartlar koştu. Şu anda o şartları ileri sürebilecek bir pozisyon yoktur ve o yanlış zemin kaybolmuştur. Kimse şu veya bu dağıtılmıştır diye çözülmüştür iddiasında bulunamamıştır. Şimdi tam zamanı çünkü çözüme el atılmazsa birilerinin elinde silah yoksa çözüm de yoktur propagandalarını yapma imkânı yaratacaktır. Birileri silahla dayattığı için değil ya da birilerini silah bırakacak diye değil Kürtleri hak ettikleri için temel hakları tanınmalıdır” şeklinde konuştu.

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