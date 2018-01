Hukukçular uyardı: AYM krizi Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden uzaklaştırabilir

Can, "Bu aslında aynı nitelikte yazıları nedeniyle, haberleştirmeleri nedeniyle şu an tutuklu bulunan diğer gazetecilerin de tahliye edilebileceği gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nin kararının emsal karar mahiyeti, niteliği çok güçlü ve bundan korkmuş olabilirler" dedi.

Daha önce Anayasa Mahkemesi’nde raportör olarak da görev yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiProf. Dr. Osman Can, AYM'nin verdiği kararda kişilerin sadece gazete yazıları nedeniyle tutuklanmasını ele aldığını, her üç kararda da tutuklanmayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesi oluşturmadığına hükmettiğini ve bu kararın emsal teşkil ettiğini söyledi.

AYM hâlen bir umut kapısı olabilir mi?

Bir dönem AKP MKYK üyesi de olan Prof. Dr. Osman Can, Anayasa Mahkemesi'nin kararları nedeniyle tutuklu gazeteciler için bir umut haline geldiğini söyledi.

Can, "Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Twitter, Can Dündar, (Mustafa) Balbay, (Mehmet) Haberal kararlarında ve en son bu üç kararında bireysel başvuru kararlarında hak ihlali tespit etmesi tabii ki politik haksızlıklarda Anayasa Mahkemesi'ni bir umut hâline getiriyor ve insanlar daha fazla bir an evvel Anayasa Mahkemesi'ne gitme eğilimi içerisine giriyor. Bu aslında bir yandan da olumlu bir değerlendirme çünkü Anayasa Mahkemesi aslında çalışıyor demektir. Fakat işte Anayasa Mahkemesi'nin çalışıyor olması da bugün gelinen nokta itibariyle rahatsız etmişe benziyor. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin şu an itibariyle otoritesinin zedelenmesi gibi bir sonucu bizim karşımıza çıkarmış durumda."

Modern hukuk sistemlerinde anayasa mahkemelerinin verdiği kararlar bağlayıcı ve kesin olarak değerlendiriliyor. Ancak son yaşanan gelişmeler ışığında Anayasa Mahkemesi’nin geleceği hakkında endişeler arttı.