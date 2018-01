Hukukçulardan tepki: AYM kararına direnilmez

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Serkan Köybaşı, ağır ceza mahkemesinin kararı uygulamamak konusunda ne yetkisinin ne de hakkının olduğunu söyledi. Köybaşı, yerel mahkemenin anayasayı ihlal ettiğini dile getirerek "AYM kararları herkes için bağlayıcıdır. AYM hak ihlali olduğunu söylediyse mahkemenin karara direnmesi söz konusu değil” dedi.

Köybaşı, kararın kamuoyuna açıklanması nedeniyle ayrıca tebliğ edilmesine gerek olmadığını ifade ederek AYM kararının ardından Can Dündar ve Erdem Gül'ün karar tebliğ olmadan serbest bırakıldığını dile getirdi. "Şu anda her saat önemli burada. AYM hak ihlali olduğunu ortaya koydu. Her geciken dakika hak ihlalinin artması demek” diyen Köybaşı, yerel mahkemenin tahliye kararı vermesi gerektiğini söyledi.

Köybaşı ayrıca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına ilişkin olarak da, "Bir hukuk devletinde hükümet AYM'nin sınırlarını çizemez. AYM en üst mahkemedir, yani hükümeti de bağlar” dedi.

"Tahliye kararı verilmeyerek hak ihlalleri pekiştiriliyor”