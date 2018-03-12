Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Almanya'ya nota verildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya'da Türklere ve camilere yapılan saldırılar nedeniyle Almanya'ya nota verildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Bozdağ, "Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir" dedi ve ekledi:

"Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

"Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi.

"Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

Pazar gününün erken saatlerinde Berlin'deki Koca Sinan Camii'nde başlayan yangın, itfaiyenin 90 dakikalık çabası sonucu söndürülmüş, yapıda büyük hasar oluşmuştu.

Bozdağ'ın açıklamasının ardından Reuters, Almanya'da güvenlik güçlerinin Türk kurumları ve camilere yönelik olası saldırılara karşı tetikte olduğunu duyurdu.