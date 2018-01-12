Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 'Alpay ve Altan kararıyla AYM yasaların çizdiği sınırı aştı'

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği hak ihlali kararı ile ilgili "Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır" dedi.

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesajda "Anayasa Mahkemesi'nin kendini ilk derece mahkemesi yerine koyduğunu ve delil değerlendirmesi yaptığını" söyledi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi ve görevi dahilindedir.

"Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.

"Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.