Hükümet'ten son dakika Afrin açıklaması: Gelene fırsat vermeyeceğiz!

"Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil baş başa ve heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmeler sonrası iki meslektaş ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin operasyonunda hedefin DAEŞ, PKK ve YPG olduğunu söyledi.
"Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz" şeklinde konuştu.
Türk, İran ve Rus liderlerin katılacağı Soçi Zirvesi'nin ikincisinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Rejime yakın güçler buraya gelecek mi yönünde çok haber geliyor. Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz. Suriye'de toprak bütünlüğü konusunda kimsenin endişesi olmasın."
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