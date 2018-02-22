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Hükümet'ten son dakika Afrin açıklaması: Gelene fırsat vermeyeceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 12:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Teröristlere destek veren hangi ülke veya güç olursa olsun bizim için YPG/PKK'dan farkı yoktur. YPG'yi korumak için Afrin'e gelene fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil baş başa ve heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmeler sonrası iki meslektaş ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin operasyonunda hedefin DAEŞ, PKK ve YPG olduğunu söyledi.

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"Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz" şeklinde konuştu.

Türk, İran ve Rus liderlerin katılacağı Soçi Zirvesi'nin ikincisinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Rejime yakın güçler buraya gelecek mi yönünde çok haber geliyor. Terör örgütü ile mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Fakat PKK ve YPG'yi korumak için buraya gelenlere fırsat vermeyiz. Suriye'de toprak bütünlüğü konusunda kimsenin endişesi olmasın."

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu YPG Afrin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hükümetimizin duruşu son derece doğru bir duruş
Paletler yürüyor artık o gelir bu gider boş işler lafla durmaz o paletler kan akmıştır artık bu operasyonun durmasını isteyenler Türkiyenin isteklerini yerine getirilmesi için somut işlerin yapıldıgını göstermeleri lazım...Türkiye ye sen dur biz senin isteklerini yapıcaz devri geçti biz yürüyüşümüze devam ederiz siz isteklerimizi yapın zamanıdır...
bu ne ya bir iyi partili olarak..ne kadar çok ülkemizde afrini esad ı seven varmış diye düşünüyorum..akp ve MHP nin çizgisi sadece afrin konusunda doğrudur..menbicte amerika eğildik pyd ye duruşumuzu gösteremedik utandırdı milleti orda hükümet..afrin menbic fıratin doğusu bir tek pyd li kalmalıdır..akp nin menbicte ki satışı inşallah uçuruma sokmaz türkiye'yi..
çocuklarınızı ne zaman göndereceksiniz hükümettekiler
Açıklama yerinde olmuş lakin Rusya siz hayırdır dediğinde bu açıklama icraate dönüşmeli. Sizce rejim Rusya'dan izin almadan bırak afrine girmeyi kılını kıpırdatabilir mi? Bunu niye söyledim Amerika'ya da osmanlı tokadı atıyorduk Amerikan dışişleri bakanı geldiğinde verilen demeçleri gördük.
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