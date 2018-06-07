Hükümetten çok sert Yunanistan açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımına tepki gösterdi.
"Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur."
Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesine de değinen Bozdağ,
"Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum" dedi.
Bozdağ, "Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir" diye konuştu.
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