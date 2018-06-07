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Hükümetten çok sert Yunanistan açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımına tepki gösterdi.

"Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur."

Rotterdam'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesine de değinen Bozdağ,

"Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum" dedi.

Bozdağ, "Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Bozdağ not hükümet gerginlik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÇAĞIRIN DAVUTOĞLUNU KONUŞSUN, EN ÜST PERDEDEN SABRIMIZI TEST ETMEDİN DESİN 3 GÜNE KALMAZ İŞ TAMAM..
Neyi not ediyorsun daha? Ne isterlerse yapıyoruz sen anca onu not edersin. Adamlar kimliğiyle bile Türkiye'ye girebilirken biz vizelerin peşinden koşuyoruz. Komşun sana kapılarını kapatıyorsa sende onlara kapatacaksın. Önce elinden kaçır sonra geri verin. Verirmi vermez. Vermiyorsa yöntemini değiş. Alamıyorsan orada not tutmak için durma, yerini lise talebesine ver.
Ne yani, herifler adalarımızı işgal ettiklerinde siz not aldınız mı ?? Peki neden müdahale gereği duymadınız ?? O tozlu ajandanızı bir açın bakalım başka neleri not alıpta yapmadınız.
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