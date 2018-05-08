Humus ve Hama’da İsyancılar Tahliye Ediliyor

Suriye’nin Humus ve Hama vilayetlerinden gelen muhalif savaşçıları ve sivilleri taşıyan konvoy Türk askerleri tarafından kontrol edilen El Bab bölgesine girmek için izin bekliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre El Bab sakinleri, Türk yetkililerin tahliye edilenleri kabul etmesi için gösteriler düzenliyor.
Suriye hükümetinin müttefiki olan Rusya, hükümetin kuşatması altındaki bu bölgelerdeki isyancıların teslim olmaları ya da bölgeyi terk etmeleri için onlarla geçen hafta anlaşmaya varmıştı.
İsyancıların bölgeyi terk etmelerinin ardından hükümet güçleri buralarda kontrola devralacak. Kalmayı tercih eden isyancılar için af çıkarılması öngörülüyor, ancak bu kişilerin daha sonra başka bölgelere gönderilmeleri de gündemde.
Suriye’de Beşar Esat karşıtı gösterilerin Mart 2011’de ilk olarak yayılmaya başladığı Rastan ve Talbiseh kasabaları da isyancıların tahliye edildiği bölgeler arasında.
Rusya’nın 2015’te Suriye hükümeti yanında savaşa katılmasıyla hükümet güçleri önemli kazanımlar elde etmeye başladı. Geçen hafta ordu başkent Şam’ın doğusundaki kırsal kesimleri ele geçirdi, bu da on binlerce kişinin ülkenin kuzeyine gitmesinde neden oldu.
Merkezi İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, onbinlerce isyancı ve sivilin merkez bölgelerden çıkarak muhalif savaşçıların ve Türk askerlerinin kontrolu altındaki kuzeye gittiklerini doğruladı.
‘‘Ağır silahlarını teslim ettiler’’
Suriye devlet televizyonuna göre 3 bin 200 silahlı isyancı ve aileleri 70 otobüsle Hama ve Humus’u terk ederek Suriye’nin kuzeyine doğru yola çıktı. Haberde tahliyelerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.
Devlet haber ajansı SANA, isyancıların aralarında altı tank, üç zırhlı araç ve havan mermileri bulunan ağır silahlarını bıraktıklarını bildirdi.
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