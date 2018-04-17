Hüseyin Baybaşin'in ömür boyu hapis cezası kesinleşti

Kararı temyiz eden Baybaşin, gerçek dışı suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunduğunu öne sürmüş, Hollanda ve Türkiye makamlarını "kendisine komplo kurmakla" suçlamıştı.

Salona girdiği sırada bir grup izleyici tarafından alkışlanan Baybaşin hakimlere hitaben, "Kendinizden utanmalısınız. Tarih beni haklı bulacak" dedi.

Salı günü yapılan temyiz duruşmasına 61 yaşındaki Baybaşin, iki oğluyla birlikte katıldı.

Baybaşin ayrıca "Kürt davasına verdiği destek nedeniyle" Türkiye'nin isteği üzerine demir parmaklıklar ardında tutulduğunu iddia etmişti.

Hollanda Yüksek Mahkemesi Sözcüsü ise Danışma Kurulu'nun 5 yıl boyunca 1997-1998 yıllarında polisin elde ettiği bilgileri incelediğini belirtti.

Mahkemeye göre, Baybaşin davanın yeniden görülmesini gerektirecek kanıtlar sunamadı. "Türkiye-Hollanda işbirliği" suçlamasıyla ilgili olarak da hiçbir kanıt bulunamadı.

Mahkeme, Baybaşin'in "komplo" iddialarının da temelsiz olduğunu açıkladı.

Avukatı 'kara bir leke' dedi

Baybaşin'in avukatı Adèle van der Plas, kararın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Mahkemenin, ortaya koydukları kanıtları görmezden geldiğini öne süren van der Plas, "Bu bizim hukuk kurallarımız için bir kara leke" dedi.