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Hüseyin Baybaşin'in ömür boyu hapis cezası kesinleşti

17.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Hollanda Yüksek Mahkemesi cinayet, rehin alma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 16 yıldır cezaevinde bulunan Hüseyin Baybaşin'in yeniden yargılanmasına gerek olmadığını açıkladı. Baybaşin, Hollanda ve Türkiye makamlarını "kendisine komplo kurmakla" suçlamıştı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da cinayet, rehin alma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 16 yıldır cezaevinde bulunan Hüseyin Baybaşin hakkındaki ömür boyu hapis cezası kesinleşti. Hollanda Yüksek Mahkemesi, Baybaşin'in yeniden yargılanmasına gerek olmadığını açıkladı.

Mahkeme, 5 yıl boyunca yapılan araştırma sonunda, davanın yeniden gözden geçirilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Salı günü yapılan temyiz duruşmasına 61 yaşındaki Baybaşin, iki oğluyla birlikte katıldı.

Salona girdiği sırada bir grup izleyici tarafından alkışlanan Baybaşin hakimlere hitaben, "Kendinizden utanmalısınız. Tarih beni haklı bulacak" dedi.

'Siyah Lale' operasyonuyla yakalandı

Hüseyin Baybaşin, 1998 yılında Siyah Lale" adı verilen uluslararası bir operasyonla Hollanda'da yakalanmıştı.

Baybaşinn Türkiye'de işlediği cinayet, cinayete azmettirme, rehin alma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı temyiz eden Baybaşin, gerçek dışı suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunduğunu öne sürmüş, Hollanda ve Türkiye makamlarını "kendisine komplo kurmakla" suçlamıştı.

Baybaşin ayrıca "Kürt davasına verdiği destek nedeniyle" Türkiye'nin isteği üzerine demir parmaklıklar ardında tutulduğunu iddia etmişti.

Hollanda Yüksek Mahkemesi Sözcüsü ise Danışma Kurulu'nun 5 yıl boyunca 1997-1998 yıllarında polisin elde ettiği bilgileri incelediğini belirtti.

Mahkemeye göre, Baybaşin davanın yeniden görülmesini gerektirecek kanıtlar sunamadı. "Türkiye-Hollanda işbirliği" suçlamasıyla ilgili olarak da hiçbir kanıt bulunamadı.

Mahkeme, Baybaşin'in "komplo" iddialarının da temelsiz olduğunu açıkladı.

Avukatı 'kara bir leke' dedi

Baybaşin'in avukatı Adèle van der Plas, kararın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Mahkemenin, ortaya koydukları kanıtları görmezden geldiğini öne süren van der Plas, "Bu bizim hukuk kurallarımız için bir kara leke" dedi.

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