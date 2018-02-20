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Hüsnü Mahalli'den Beşar Esad ve PYD hakkında kritik iddia

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 09:35 | Son Güncelleme

Suriye ordusuna bağlı ‘Halk Güçleri’nin Afrin’e gireceğine ilişkin Suriye devlet televizyonunda çıkan haberleri değerlendiren bölge uzmanı, yazar Hüsnü Mahalli, Ankara’dan gelen ciddi mesajlar üzerine Suriye ordusunun Afrin’e girişi konusundaki ısrarını artırdığını söyledi.

Hüsnü Mahalli'den Beşar Esad ve PYD hakkında kritik iddia

“Suriye ordusu gelsin” diyen PYD’nin “biz de Suriye’nin parçasıyız” imajı yaratmak istediğini belirten Mahalli, Şam ile PYD arasında nihai anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığına ilişkinse temkinli olduğunu belirtti. “Şam hükümeti PYD’den elindeki ağır silahları isteyecektir veya bu örgüte ‘benimle birlikte hareket et’ diyecektir” diye konuşan Mahalli’ye göre net tabloyu anlamak için biraz daha beklemek gerekiyor.

BELİRLEYİCİ DİNAMİKLER NELER?

TSK ile Suriye ordusu arasında bir sıcak temas beklemek gerçekçi değil. “Eğer Şam hükümeti böyle bir karar veriyorsa Moskova da devrede demektir” diyen Mahalli’ye göre bundan sonraki süreçte Rusya’nın dengeleyici rolünü ne kadar sağlıklı oynayabileceği ve Türkiye’nin El Nusra ile ilişkileri belirleyici olacak.

TSK’nın İdlib’deki gözlem noktalarına ilerlerken El Nusra bölgelerinden geçtiğini hatırlatan Mahalli, Rusya ve Suriye’nin El Nusra’yı “terörist” olarak gördüğünü de vurgulayarak taraflar arasındaki çelişkide Ankara’nın nasıl adım atacağının önem kazandığını belirtti. “Afrin gibi küçük bir alana nazaran İdlib’in daha ciddi bir mesele olduğu” görüşünü paylaşan Suriye uzmanı Mahalli, sürecin İdlib üzerinden şekilleneceğini savundu.

TÜRKİYE VE BÖLGE AÇISINDAN ESAS TEHDİT UNSURU...

Hüsnü Mahalli, Türkiye ve bölge açısından esas tehdit unsurunun kim olduğu yönündeki soruya ise “Asıl risk Fırat’ın doğusunda 13 üsse sahip ABD’dir” şeklinde yanıt verdi. Suriye ordusunun hamlesiyle meydana gelebilecek yeni çatışma ve gerginliklere ilişkin Batı’nın nasıl pozisyon alabileceğini sorduğumuz Mahalli, “Denklemin içinde Batı, yani Avrupa yok. Belirleyici olan Rusya’dır ve dolayısıyla İran’dır” yanıtını verdi.

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Hüsnü Mahalli Suriye Beşar Esad Afrin Rusya

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
AKEPE GERİ VİTESİ ARIYOR SANIRIM .
@bizedogrugerekli_2017 iyiparti ve chp'nin suriye politikası : bop habur davul zurna zarrab fetö paralar kutular falan filan
@bizedogrugerekli_2017 geri vites arkanda dön bir bak korkak vatansız güruh. seni.
@bizedogrugerekli_2017 ne gereksiz insanlarsınız şu ülkeden bi ss olun gidin de rahata erelim
@bizedogrugerekli_2017 bu vatandaş Esat hayranı..be Akp si?biraz yetiştir kendini..
@bizedogrugerekli_2017 o falan filan dediklerinle ulke elden gitti mal
ya süriye kim ya bunlar kimle savaştı neyi kazandı inşAllah girer de bu katil esad iti ve tayfasını leşlerini denize dökelim
vallaho akp ne yaptigini bilmiyorki.
kafası olan anlar.bu saatten sonra geri vites yok.ne olacaksa Türkiyenin istediği olacak bu belli oldu
2002 yılında girilecekti Pkk desteği sebebti fırsat kaçtı Esad a suikast yapılıp yok edilmeliydi kurulan hükümete destekleyip suriye avuç içine alınacaktı. Çok geç geçmiş olsun şimdi Amerika Ve Rusya müsaade etmiyor. Allah yardımcımız olsun Dostumuz yok
griisn ozaman münbiç e gieriz orayada girsin başka yere gideriz orayda girsin yaniii bizim gitmemizimi bekliyormuş şimdiye kadar aklı nerdeymiş girmek için... ayak oyunları bunlar yola devam nere girerse girsin hikaye
Bu kefere esedin ajanı ama hala Türkiyede yaşıyor.
tABİ 15 BİN KM GELEN ABD TEHDİT DEĞİL.A. KODUMU SURİYESİ IRAK TA BİR MİLYON İNSANI ABD ÖLDÜRDÜ KADINLARA TECAVÜZ EDİLDİ BUNU TÜRKİYE Mİ? YAPTI.AYNI ŞEY ŞİMDİ SİZE YAPILIYOR.ELİN GAVURU BATMIYOR DA SİZİN İNSANLARINIZA BAKAN TÜRKİYE Mİ? BATIYOR.ERMENİ BOZMALARI SİZİ.
Afrika operasyonuna ölümüne destek. tam destek veriyorum. bir de Suriye açısından bakın olaya eğer ağrının PKK dan PYD den temizleyecekler ise buyursunlar. adamların kendi toprağında "şayet" terör örgütlerine operasyon yapacaklarsa ayarlanmasını anlamımyok diye düşünüyorum lakin amaç Türkiye min operasyonunu baltalamak ise Yansın Afrin yıkılsın Suriye...????
hüsnü mahalliye göre süriyede demokratik güçlü bir ülke olarak karıştırılamazdı durum ortada .
Türkiye nin işi zor amarika ile masaya oturdular, rusya tepki olarak bu konuyu gündeme getirdi, rusya ile masaya otursalar amarika tepki göstercek, sıkıntılı bir durum
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