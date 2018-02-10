Huzurevinde tecavüz skandalı! 3 kadına saldırmak isterken yakalandı

Fransa'da yaşlıların kaldığı bakım evinin arka kapısından giren 23 yaşındaki kişi, iddiaya göre 84, 93 ve 94 yaşlarındaki 3 yaşlı kadına tecavüze yeltendi. Kendilerine tecavüz etmek isteyen kişiyi fark eden 3 kadının korkudan çığlık atmaları üzerine bakım evinin yakınında bulunan komşular bakım evi yönetimini uyardı.

ALKOLLÜYÜM DEYİP KURTULMAYA ÇALIŞTI



Olay yerine çağrılan polis, tecavüzcü saldırganı bina içinde yakaladı. Saldırıya uğrayan kadınlardan birinin Alzheimer hastası olduğu belirtildi. Tecavüzcü saldırganın, üç kadına farklı yerlerde tecavüz girişiminde bulunduğu belirtildi. Saldırganın aşırı derecede alkollü olduğunu ve uyuşturucu kullandığını iddia ederek, tecavüz girişiminde bulunmadığı yönünde itirazda bulunduğu ve serbest bırakılması talebinde bulunduğu kaydedildi.