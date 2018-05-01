HABER

IAEA: ‘İran’ın Nükleer Faaliyet Yürüttüğü Yönünde Güvenilir Kanıt Yok’

01.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA), 2015 yılındaki değerlendirmelerine atıf yaparak, “İran’ın 2009’dan sonra nükleer bir patlayıcı cihaz geliştirmeyle alakalı faaliyetler yürüttüğü yönünde hiçbir güvenilir kanıta sahip olmadığını” yineledi

IAEA: ‘İran’ın Nükleer Faaliyet Yürüttüğü Yönünde Güvenilir Kanıt Yok’

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA), 2015 yılındaki değerlendirmelerine atıf yaparak, “İran’ın 2009’dan sonra nükleer bir patlayıcı cihaz geliştirmeyle alakalı faaliyetler yürüttüğü yönünde hiçbir güvenilir kanıta sahip olmadığını” yineledi.

IAEA Sözcüsü yaptığı açıklamada, kurumun yönetim kurulunun, Aralık 2015’te kendilerine sunulan raporun ardından, “bu konuyla ilgili değerlendirme sürecinin kapandığını ilan ettiğini” hatırlattı.

Bu açıklama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İran’ın gizli nükleer silah programı bulunduğu yönünde “kanıt” oluşturduğunu söylediği belgeler paylaşmasından bir gün sonra yapıldı.

Netanyahu’nun iddialarına doğrudan bir yanıt vermeyen IAEA Sözcüsü, kurumun “elindeki tüm bilgileri değerlendirdiğini, ancak bu bilgileri kamuoyu önüne tartışmadığını” belirtti.

Netanyahu, İran’la ilgili ellerindeki materyalleri diğer ülkeler ve IAEA’yla paylaşacaklarını söylemişti.

IAEA açıklamasında, İran’ın 2009’dan önceki faaliyetleriyle ilgili geçmişteki bulgularını hatırlattı.

Açıklamada, “2003 sonundan önce İran’da bir nükleer patlayıcı cihaz geliştirilmesiyle ilgili bir dizi faaliyetin koordine edilmesine uygun bir organizasyonel yapı vardı. 2003’ten sonra bazı faaliyetler yürütülmüş olsa da, bunlar koordine edilmiş bir çabanın parçası değildi. Bu faaliyetler, fizibilite ve bilimsel araştırmaların, belirli teknik yeterlilik ve kabiliyetlerin edinilmesinin ötesine geçmedi” denildi.

Netanyahu’nun sunumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmemeyi değerlendirdiği bir zamana denk geldi. Yönetimin bu konudaki kararını 12 Mayıs’a kadar açıklaması öngörülüyor.

AK Parti'de kritik tarih 6 MayısAK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs
Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışmaCübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışma
Uzun zamandır bekleniyordu! Instagram'da yeni dönem başlıyorUzun zamandır bekleniyordu! Instagram'da yeni dönem başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İlginizi Çekebilir

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.