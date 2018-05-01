IAEA: ‘İran’ın Nükleer Faaliyet Yürüttüğü Yönünde Güvenilir Kanıt Yok’

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA), 2015 yılındaki değerlendirmelerine atıf yaparak, “İran’ın 2009’dan sonra nükleer bir patlayıcı cihaz geliştirmeyle alakalı faaliyetler yürüttüğü yönünde hiçbir güvenilir kanıta sahip olmadığını” yineledi.
IAEA Sözcüsü yaptığı açıklamada, kurumun yönetim kurulunun, Aralık 2015’te kendilerine sunulan raporun ardından, “bu konuyla ilgili değerlendirme sürecinin kapandığını ilan ettiğini” hatırlattı.
Bu açıklama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İran’ın gizli nükleer silah programı bulunduğu yönünde “kanıt” oluşturduğunu söylediği belgeler paylaşmasından bir gün sonra yapıldı.
Netanyahu’nun iddialarına doğrudan bir yanıt vermeyen IAEA Sözcüsü, kurumun “elindeki tüm bilgileri değerlendirdiğini, ancak bu bilgileri kamuoyu önüne tartışmadığını” belirtti.
Netanyahu, İran’la ilgili ellerindeki materyalleri diğer ülkeler ve IAEA’yla paylaşacaklarını söylemişti.
IAEA açıklamasında, İran’ın 2009’dan önceki faaliyetleriyle ilgili geçmişteki bulgularını hatırlattı.
Açıklamada, “2003 sonundan önce İran’da bir nükleer patlayıcı cihaz geliştirilmesiyle ilgili bir dizi faaliyetin koordine edilmesine uygun bir organizasyonel yapı vardı. 2003’ten sonra bazı faaliyetler yürütülmüş olsa da, bunlar koordine edilmiş bir çabanın parçası değildi. Bu faaliyetler, fizibilite ve bilimsel araştırmaların, belirli teknik yeterlilik ve kabiliyetlerin edinilmesinin ötesine geçmedi” denildi.
Netanyahu’nun sunumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmemeyi değerlendirdiği bir zamana denk geldi. Yönetimin bu konudaki kararını 12 Mayıs’a kadar açıklaması öngörülüyor.
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