IAEA: ‘İran’ın Nükleer Faaliyet Yürüttüğü Yönünde Güvenilir Kanıt Yok’

Netanyahu, İran’la ilgili ellerindeki materyalleri diğer ülkeler ve IAEA’yla paylaşacaklarını söylemişti.

Netanyahu’nun iddialarına doğrudan bir yanıt vermeyen IAEA Sözcüsü, kurumun “elindeki tüm bilgileri değerlendirdiğini, ancak bu bilgileri kamuoyu önüne tartışmadığını” belirtti.

IAEA Sözcüsü yaptığı açıklamada, kurumun yönetim kurulunun, Aralık 2015’te kendilerine sunulan raporun ardından, “bu konuyla ilgili değerlendirme sürecinin kapandığını ilan ettiğini” hatırlattı.

Açıklamada, “2003 sonundan önce İran’da bir nükleer patlayıcı cihaz geliştirilmesiyle ilgili bir dizi faaliyetin koordine edilmesine uygun bir organizasyonel yapı vardı. 2003’ten sonra bazı faaliyetler yürütülmüş olsa da, bunlar koordine edilmiş bir çabanın parçası değildi. Bu faaliyetler, fizibilite ve bilimsel araştırmaların, belirli teknik yeterlilik ve kabiliyetlerin edinilmesinin ötesine geçmedi” denildi.

Netanyahu’nun sunumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan ülkesini çekip çekmemeyi değerlendirdiği bir zamana denk geldi. Yönetimin bu konudaki kararını 12 Mayıs’a kadar açıklaması öngörülüyor.

